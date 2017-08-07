Охрименко: коррупция в Украине - явление неистребимое

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции в исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young.

51% респондентов в мире, принявших участие в международном исследовании EY Fraud Survey, по-прежнему считают, что коррупция широко распространена в бизнес-среде их страны. 77% членов совета директоров или управленцев высшего звена считают, что можно оправдать неэтичное поведение, если это поможет бизнесу выжить.

Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина – 88% респондентов ответили утвердительно. При в 2015 году Украина занимала в антирейтинге 7 место – тогда о коррупции в бизнесе сообщили 80% респондентов.

Следом за Украиной в рейтинге находятся Кипр (82%), а также Греция и Словакия (81%). Россия находится в рейтинге на 16-м месте Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что это еще раз свидетельствует о том, что в Украине ничего не меняется.

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"Коррупция была раньше, она существует и сейчас. Нужно исходить из реальности, что методы ведения бизнеса по-украински, несмотря на любые реформы, заявления, смену власти, остаются", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, рост коррупции в Украине связан с тем, что к власти пришли новые люди.

"Когда приходят новые люди, они всегда голодные и берут больше. Это всегда было, есть и будет. И если исходить из такой точки зрения, то уровень коррупции вырос из-за того, что пришли более голодные, по-другому это сложно объяснить", — считает Охрименко.

Он также отметил, что измерить уровень коррупции очень сложно.

"Это всегда ужасно субъективный показатель, тем более опросы", — заключил Охрименко.