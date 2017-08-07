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    Охрименко: коррупция в Украине - явление неистребимое

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    По мнению экономиста Александра Охрименко, рост уровня коррупции в Украины свидетельствует о том, что несмотря на любые реформы, заявления, смену власти, методы ведения бизнеса по-украински остаются неизменными.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции в исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young.

    51% респондентов в мире, принявших участие в международном исследовании EY Fraud Survey, по-прежнему считают, что коррупция широко распространена в бизнес-среде их страны. 77% членов совета директоров или управленцев высшего звена считают, что можно оправдать неэтичное поведение, если это поможет бизнесу выжить.

    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Николай Давидюк/Facebook
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    Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина – 88% респондентов ответили утвердительно. При в 2015 году Украина занимала в антирейтинге  7  место – тогда о коррупции в бизнесе сообщили 80% респондентов.

    Следом за Украиной в рейтинге находятся Кипр (82%), а также Греция и Словакия (81%). Россия находится в рейтинге на 16-м месте Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе.

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что это еще раз свидетельствует о том, что в Украине ничего не меняется.

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    "Коррупция была раньше, она существует и сейчас. Нужно исходить из реальности,  что методы ведения бизнеса по-украински, несмотря на любые реформы, заявления, смену власти, остаются", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

    По мнению эксперта, рост коррупции в Украине связан с тем, что к власти пришли новые люди.

    "Когда приходят новые люди, они всегда голодные и берут больше. Это всегда было, есть и будет. И если исходить из такой точки зрения, то уровень коррупции вырос из-за того, что пришли более голодные, по-другому это сложно объяснить", — считает Охрименко.

    Он также отметил, что измерить уровень коррупции очень сложно.

    "Это всегда ужасно субъективный показатель, тем более опросы", — заключил Охрименко.

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