Коррупция в МВД: заместитель Авакова погорел на взятке в 2 млн грн - СМИ

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна поймали на взятке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника агентства, заместителя поймали на взятке в 2 млн грн. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Напомним, в феврале Сергей Князев возглавил Нацполицию, его предшественник на этом посту Вадим Троян, который в статусе и.о. руководил Национальной полицией с ноября 2016 года, был переведен на должность заместителя министра внутренних дел. Троян подавал документы на конкурс на должность руководителя Нацполиции, однако отозвал после того, как оказалось, что ему не хватает 20 месяцев управленческого стажа.