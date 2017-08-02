Налоговики завели дело против главы Центра противодействия коррупции

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации Центр противодействия коррупции.

Следствие продолжается два месяца — с 9 июня 2017 года.

"Ни статьи уголовного кодекса, ни оснований для возбуждения уголовного дела, ни сути претензий к ГПК фискалы не уведомили. Это свидетельствует о том, что налоговики сейчас в активном поиске компромата на нас и открыли уголовное дело авансом, а теперь будут искать, что бы нам" пришить ", доступ к нашим документам, делать выемки, обыски и прослушивать руководство и т.д.", — отметила адвокат Центра Елена Щербань.

antac.org.ua Ответ налоговиков на запрос адвоката, представляющего интересы Центра противодействия коррупции.

В самом Центре считают дело продолжением давления на организацию и активизацией попыток заблокировать ее работу.

"Это — последовательное продолжение кампании против нас, цель которой — уничтожение организации. Скорее всего, "третье лицо", по заявлению которой фискалы возбудили новое дело, это — бывший помощник Николая Мартыненко, народный депутат Павел Пинзеник. Он угрожал нам лишением статуса неприбыльности", — сказал председатель правления Центра Виталий Шабунин.

Ранее сообщалось, что председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко из-за вопроса, почему тот не воюет в АТО.