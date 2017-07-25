Фурса: госмонополия на производство спирта - это коррупция во плоти

РИА Новости Украина

В стране более чем на 40 спиртзаводах проходят обыски, сообщил в понедельник замглавы государственной фискальной службы Сергей Билан.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", — написал он в Facebook.

Как отмечает чиновник, контрабандный спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого "теневого рынка" в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают.

По данным Билана, в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

Ситуацию с обысками на своей странице в Facebook прокомментировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"На 41-м заводе Укрспирта проходят обыски. Теперь налоговая. Это, конечно, очень увлекательно, обыскивать заводы Укрспирта. Особенно по понедельникам. После выходных. И судя по всему всегда есть повод. Но каждый раз после таких обысков, даже если посадить весь менеджмент, все равно появляются новые поводы для обысков. И так по кругу", – отметил эксперт.

Пост Сергея Фурсы

По его мнению, государственная монополия на производство спирта в Украине – "это просто коррупция воплоти, естественная среда обитания коррупционеров".

"И единственный способ остановить это колесо Сансары – провести наконец приватизацию Укрспирта. Но все так давно увлечены этой игрой, что до приватизации никак не доходят руки. И коррупционное болото лишь изредка будоражит очередной обыск", – заявил Фурса.