Глава ДНР предложил ввести смертную казнь за коррупцию

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предлагает ввести в качестве высшей меры наказания за коррупцию смертную казнь.

"Что я уже думаю, и в ближайшее время собираюсь это сделать, я ужесточу законы, которые касаются коррупции, и наказание будет очень серьезное. Вы знаете, что у нас есть приказ о введении смертной казни в случае необходимости, точнее ее применении, как высшей меры социальной справедливости. Я думаю, что коррупция теперь будет попадать и под это", — заявил Захарченко в интервью, размещенном на его официальном сайте.

Он отметил, что уже проведены консультации с Народным советом ДНР по данному вопросу.

"Разошлись в некоторых нюансах формулировок этого закона, но это технические моменты, и мы их решим. В зависимости от вреда, который человек нанес государству, оно (преступление — ред.) будет наказываться по законам военного времени — лишением жизни, то есть смертной казнью", — добавил Захарченко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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