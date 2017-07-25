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    Прокуратура расследует 60 "коррупционных" дел против чиновников

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (162)

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    Назар Холодницкий не исключил, что к сентябрю Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины внесет еще пару представлений на привлечение депутатов к уголовной ответственности.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины расследует 60 дел в отношении чиновников и депутатов, подозреваемых в незаконном обогащении, сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий.

    "У нас есть 60 производств по поводу незаконного обогащения тех или иных чиновников, которые нам подследственны. Это и министры, и народные депутаты, и руководители центральных органов исполнительной власти", — сказал Холодницкий в интервью парламентской газете "Голос Украины", опубликованному во вторник.

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    Он не исключил, что к сентябрю антикоррупционная прокуратура внесет еще пару представлений на привлечение депутатов к уголовной ответственности.

    "Есть достаточная доказательная база — будут представления по народным депутатам. У меня с детективами очень часто ведутся диспуты по поводу достаточности доказательной базы. Вы видели, как некоторые активисты публично пытаются "заставлять" меня подписывать подозрения. Не будет этого. Ни они, ни одни, ни другие не смогут меня "заставить". Моя задача как прокурора, который осуществляет надзор, и детективов — показать и доказать, что человек совершил преступление. Соберут доказательства — хорошо. Не соберут — надо признать и идти дальше", — добавил Холодницкий.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности шести депутатов: от фракции "Оппозиционного блока" — Михаила Добкина, от "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от "Радикальной партии" — Андрея Лозового и внефракционных депутатов Олеся Довгого и Борислава Розенблата.

    По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

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