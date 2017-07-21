Путин: Украина захлебывается в коррупции

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Украина захлебывается в коррупции, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Об этом он сказал во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Нынешняя власть приходила на волне борьбы с коррупцией. Это было одним из флагов, с которым оппозиция шла к власти. К сожалению, шли они через госпереворот. Но они пришли к власти, и что, результат какой? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти и до них", — сказал Путин.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о прогрессе Украины в проведении реформ и призвал страну усилить борьбу с коррупцией.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко считает, что причина коррупции в Украине кроется в советском менталитете.