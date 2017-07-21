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    Путин: Украина захлебывается в коррупции

    (обновлено: )454100
    По словам российского лидера, нынешняя власть в Украине приходила на волне борьбы с коррупцией: "Это было одним из флагов, с которым оппозиция шла к власти... Они пришли к власти, и что, результат какой? Коррупции стало еще больше".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Украина захлебывается в коррупции, заявил президент РФ Владимир Путин.

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    Об этом он сказал во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

    "Нынешняя власть приходила на волне борьбы с коррупцией. Это было одним из флагов, с которым оппозиция шла к власти. К сожалению, шли они через госпереворот. Но они пришли к власти, и что, результат какой? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти и до них", — сказал Путин.

    Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о прогрессе Украины в проведении реформ и призвал страну усилить борьбу с коррупцией.

    Между тем, президент Украины Петр Порошенко считает, что причина коррупции в Украине кроется в советском менталитете.

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