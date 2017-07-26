Новыми делами против коррупционеров создают атмосферу страха - политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре расследуют 60 уголовных производств против украинских чиновников, в частности, против нардепов и министров. Такие данные озвучил председатель антикоррупционного органа Назар Холодницкий.

По его словам, в сентябре ожидается еще несколько представлений против чиновников, если сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберут достаточно оснований для объявления подозрений.

Стоит ли ждать в ближайшее время новых громких дел против нардепов и министров, чьи имена могут быть в "черном списке" специализированной антикоррупционной прокуратуры, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Николай Давидюк.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо Назар Холодницький зробив таку гучну заяву, про те що САП розслідує 60 кримінальних проваджень проти українських чиновників, серед яких є навіть міністри?

– Це не звіт, але він демонструє те, що робота ведеться, те що запит на боротьбу з корупцією, який сьогодні існує у населення, це шалений запит, він реалізовується. Можливо поки що у нього нема конкретних результатів, але тим не менше, він буде намагатися їх продемонструвати восени.

Плюс він задає певний темп, динаміку і найголовніше, планку. Тобто він говорить, що буде 60 справ. От ми бачимо, скільки галасу було по шести. Зараз буде цікаво побачити, якщо в десять раз збільшується кількість підозрюваних, тим більше, якщо вони працювали дійсно так, як вони працювали, наприклад, з Бориславом Розенблатом. Тоді дійсно можна буде говорити про певні кейси.

Найголовніше, щоб так само почали працювати і звичайно що українські суди, просто щоб всі ці справи, і попередні, і Микола Мартиненко, і ті хто втікали, Андрій Клюєв, інші, все ж таки не наткнулися на реалії української судової системи і всі ці справи не були виправдані. А ті люди, проти яких були підозри, цілі відеофільми корупційні, щоб вони не були визнані невинними і крім того ще не були визнані героями України.

А які кінцеві результати? Отримати заставу і випустити за кордон? Власне, підозрюваних.

– Насправді, крім цих конкретних справ, які були і тих, які зараз анонсує Холодницький, створюється атмосфера певного страху для корупціонерів.

Частина з них дійсно вже відходить від старих звичних тем. Частина з них просто намагається обійти нові правила гри і все ж таки брати хабарі, а інколи навіть в більших розмірах. Атмосфера, яка створюється, вона покликана для того, щоб відбити бажання напихувати свої кишені за рахунок українського бюджету і українських громадян.

Ви говорите, певного страху. Значить що для якихось певних чиновників, депутатів, міністрів. Для яких?

– Я думаю, дивлячись на попередні подання, не було вибірки, практично вже з усіма, практично з кожною фракцією чи депутатською групою контактували українські правоохоронні чи антикорупційні органи. Тобто це і провладні партії, і опозиційні партії.

УНИАН Народный депутат Борислав Розенблат перед началом заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.

Звичайно, що у населення все ж таки є вибірка не за політичною мотивацією, а у населення є вибірка і бажання цієї вибірки, щоб мотивація була. Так, депутати крадуть, але їхні кражі ми бачили по Розенблату, там 200-300 тисяч. А є, наприклад, які крадуть мільярдами. Або є бізнесмени афільовані до українського бюджету, які, знову ж таки, крадуть мільярдами. Чи є люди екс-політики і чиновники, які втекли з України після Революції Гідності, теж вивезли мільярди.

Сьогодні найбільший запит – не просто на боротьбу з корупцією, а на результативну боротьбу з корупцією, наслідки боротьби з якою підуть до бюджету. Тобто люди хочуть, щоб ця боротьба з корупцією приносила мільярди в бюджет. І це більш ніж реально. Далі можна йти по іншим органам і посадам, чи навіть по прізвищам, але найголовніше, щоб це було результативно і були надходження до бюджету.

Тому що просто медійна боротьба з корупцією, вона буде перетворюватися в мильне шоу, телесеріал, від якого у населення з певним часом пропаде бажання його дивитися. Але коли будуть надходити гроші і населення буде бачити це живими прикладами – надбавками лікарям, вчителям, чи будівництвом доріг, тоді вони дійсно будуть це вітати. І цей попит і запит на боротьбу з корупцією буде ще сильнішим.

У вас є припущення, хто в цьому списку САП серед 60 підозрюваних? Які міністри там можуть бути? Екс-міністри чи діючі?

– Я думаю, це питання виключно до пана Холодницького, який робив ці натяки, можливо він спеціально дещо розмивав, на кого таргетуються ці розслідування.

Можливо це спеціально робилося, можливо когось налякати, можливо комусь на щось натякнути, не знаю. Я думаю, це виключно його зона відповідальності. А гадати на кавовій гущі і без слідства та доказів когось підозрювати, я думаю, це не найкраща справа. Але в той же час, я думаю, корупціонери які крадуть, навіть якщо він натякав секторально, то багато хто з них подумав, що це справа йде про нього.

Але мені все ж таки здається, що те що створюється ця атмосфера, є в цьому певний позитив. Тому що корупціонери будуть розуміти, що часи змінюються, змінюються умови гри і що так як раніше, що красти і найголовніший закон в їхній країні який був, це не Конституція, а закон ділення, він перестає працювати.

І те що навіть провладна партія вже потрапляє під інтерес антикорупційних органів, це все ж також тому яскравий доказ. Тому я думаю, що це позитив.

Після такої заяви, чи варто чекати, що ми побачимо вже напевно якихось перших людей, які після такої навіть заяви почнуть втікати з країни?

– На рахунок спортивної рибалки, це вже старий жарт. Все ж таки зараз вже населення на це не реагує і чекає реальних посадок від антикорупційних органів. Більш того, запит на реформування судів, як найслабша ланка в цій боротьбі.

Друге, я думаю, що найгучніші заяви будуть на початку політичної осені. По суті, і Європа політична, і Україна, і більшість країн. Для всіх серпень це період відпусток, і США, це навіть можна дивитися по вчорашній розмові в нормандському форматі. Тобто зустрінуться виключно радники всередині, щоб спланувати осінь.

Точно так само у антикорупціонерів. Найбільшої активності вони будуть йти паралельно з політичним сезоном. Тому я думаю, що очікувати на ці прізвища ми будемо вже десь ближче до вересня, коли розпочнеться політичний сезон.

Я думаю, відволікання ще також буде одним з чинників того, як буде розвиватися сценарій політичної осені. Тому що це багато на кого може повпливати. Наприклад, озвучили 60 справ, а реалізовуватися буде, наприклад, 40. І відповідно 20 людей додаткових в коаліцію. Тому це теж треба не виключати. Хоча я б дуже не хотів, щоб так було. І я маю надію, що так не буде. Але такі політичні сценарії реалізуються в багатьох країнах, і на жаль Україна не може стати виключенням.

Але все ж таки я думаю, що ці нові антикорупційні органи не зацікавлені в політичних баталіях, а вони більше зацікавлені в тому, щоб зробити собі ім'я. Тому що для них надана надзвичайно просто велике і потужне поле, на яких можна стати просто світовими чемпіонами по боротьбі з корупцією.

Тому ті кейси, які в тій же Румунії реалізовували, тільки там з п'ятого керівника, в Україні, мені здається, можна вже з першого робити. Тому є така надія, що ці люди реалізують довіру, яка їм надана і використають цей шанс, і дійсно ввійдуть в історію як люди, що змогли побороти корупцію.

НАБУ має намір відкрити кримінальне провадження стосовно депутата ВРУ Максима Полякова, якщо він не виконає рішення Солом'янського суду і не вдягне електронний браслет стеження і не здасть закордонний паспорт. Як це можна розцінювати?

– Я думаю, що ми ще отримаємо в подальшому наступну інформацію і там все буде зрозуміло. По цій справі там не вистачало якогось такого взаємопорозуміння з обох сторін. Тому що то він приходить, йому не вручають підозру, то його викликають, він начебто не приходить, потім з цим браслетом історія.

Надто багато медійності, я думаю, в найближчий час справа все ж перейде в більш серйозне русло і вони просто вже почнуть працювати по суті. Я впевнений, що і сам депутат зацікавлений в тому, щоб справа розглядалася, а не затягувалася. Тим паче, зараз серпень, тому на цьому найбільше буде концентруватися увага.

Тому що відсутність політичних подій. Парламенту не буде, тому це все буде розглядатися під таким дуже прозорим кутом.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил в эфире прокомментировал отчет Юрия Луценко в Раде, и заявил, что генпрокурор выбрал правильный путь в борьбе с коррупционерами, но для задержания министров и депутатов ему нужно дать больше времени.