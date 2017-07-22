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    Культура

    Бутылка со спиртным найдена рядом с телом вокалиста Linkin Park - СМИ

    (обновлено: )52
    По данным СМИ, следов наркотиков на месте гибели Честера Беннингтона не обнаружено. Также сообщается также, что музыкант не оставил предсмертной записки.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Недопитая бутылка со спиртным была обнаружена в комнате, где покончил с собой фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

    Американская рок-группа Linkin Park. Солист Linkin Park
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография солиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой

    По данным издания, следов наркотиков на месте трагедии не обнаружено. Сообщается также, что Беннингтон не оставил предсмертной записки.

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    Музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.

    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

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