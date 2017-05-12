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    Лучше подуть на холодную воду. Соцсети обсудили штурм офиса ОУН

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (231)

    (обновлено: )312
    Штурм столичного офиса ОУН 9 мая повлек за собой продолжительное противостояние между активистами организации и МВД страны. Что же на самом деле произошло в этот день и что пишут по этому поводу в сетях украинцы?
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Минувший День Победы надолго запомнится украинцам. Особенно ярким событием этого дня стал штурм офиса движения ОУН в центре Киева. Тогда были задержаны более двух десятков человек. К тому же во время шествия "Никто не забыт! Ничто не забыто!" из окон штаба ОУН в демонстрантов и полицейских летели дымовые шашки и пакеты с краской. Собственно, из-за угроз сорвать это мероприятие полиция и заблокировала здание организации.

    Позже глава МВД Арсен Аваков объяснил, что полиция пошла на штурм офиса ОУН из-за человека с гранатометом в окне здания. На что лидер организации Николай Коханивский ответил так: в офисе организации был только тубус гранатомета — "музейный экспонат". Однако на этом история не закончилась. В четверг, 11 мая, активисты ОУН и примкнувшие к ним представители "Правого сектора" и "Свободы" митинговали  у здания МВД Украины в Киеве, требуя отставки самого Авакова, аргумент — слишком жесткими действиями полиции 9 мая по отношению к "патриотам".

    А вот в украинском сегменте соцсетей с такими утверждениями согласны далеко не все: "После гранаты, брошенной в строй полиции у Верховной Рады бывшим бойцом добробата, не хватало еще стрельнуть из гранатомета… Так что раздавали, судя по всему, всем не зря"; "Такие "шутки" неуместны вообще ни в зоне боевых действий, ни тем более в гражданской жизни. Пусть "шутники" головой думают…". "Вот тут следует отметить, что "боец" не знал, что бывает когда стреляешь из реактивного гранатомета в помещении…", - есть в сетях и такие комментарии. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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