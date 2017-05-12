Лучше подуть на холодную воду. Соцсети обсудили штурм офиса ОУН

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Минувший День Победы надолго запомнится украинцам. Особенно ярким событием этого дня стал штурм офиса движения ОУН в центре Киева. Тогда были задержаны более двух десятков человек. К тому же во время шествия "Никто не забыт! Ничто не забыто!" из окон штаба ОУН в демонстрантов и полицейских летели дымовые шашки и пакеты с краской. Собственно, из-за угроз сорвать это мероприятие полиция и заблокировала здание организации.

Позже глава МВД Арсен Аваков объяснил, что полиция пошла на штурм офиса ОУН из-за человека с гранатометом в окне здания. На что лидер организации Николай Коханивский ответил так: в офисе организации был только тубус гранатомета — "музейный экспонат". Однако на этом история не закончилась. В четверг, 11 мая, активисты ОУН и примкнувшие к ним представители "Правого сектора" и "Свободы" митинговали у здания МВД Украины в Киеве, требуя отставки самого Авакова, аргумент — слишком жесткими действиями полиции 9 мая по отношению к "патриотам".

А вот в украинском сегменте соцсетей с такими утверждениями согласны далеко не все: "После гранаты, брошенной в строй полиции у Верховной Рады бывшим бойцом добробата, не хватало еще стрельнуть из гранатомета… Так что раздавали, судя по всему, всем не зря"; "Такие "шутки" неуместны вообще ни в зоне боевых действий, ни тем более в гражданской жизни. Пусть "шутники" головой думают…". "Вот тут следует отметить, что "боец" не знал, что бывает когда стреляешь из реактивного гранатомета в помещении…", - есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook