Полиция абсолютно оправдано штурмовала офис ОУН 9 мая - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Человек с гранатометом в окне стал причиной штурма офиса националистической организации ОУН 9 мая перед акцией "Бессмертный полк". Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, в результате полицейские нашли пустой тубус от гранатомета.

Между тем, националисты под зданием МВД требовали отставки Арсена Авакова после событий 9 мая. А вот министры, наоборот, выразили возмущение действиями националистов в Киеве и похвалили полицию.

Политическую оценку произошедшему 9 мая в эфире радиостанции Голос Столицы дал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Подобная ситуация была вполне прогнозируема. По вашему мнению, насколько полиция и власть верно отреагировали на нее? РИА Новости Украина Константин Гришин ОУН: "Авакова в отставку! Подумаешь, какой-то гранатомет..."

— Я считаю, что отреагировали абсолютно правильно, потому что мы часто критикуем наши правоохранительные органы, что они не предупреждают преступления и помимо всего часто плохо их расследуют.

В данной ситуации были предприняты действия, которые можно считать абсолютно оправданными, и никто не должен был вникать: пустой это тубус, готовый это выстрел гранатомета или просто муляж. Если на митинг было направлено данное вооружение, то пускай благодарят, что не было применено оружие со стороны правоохранительных органов.

Хотя я думаю, на это они тоже имели право. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы такие тубусы не появлялись из окон Киева, и здесь правоохранительные органы и СБУ должны работать еще более оперативно и на опережение.

Почему тогда на задержанных активистов ОУН составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили? Если за появление с гранатометом в руках столь мягкое наказание, не спровоцирует ли это их на более радикальные шаги?

— Насколько я понимаю, уголовное дело будет возбуждено, если еще не возбуждено, и будет расследоваться, потому что заявление со стороны ОУН было о том, что у задержанных пытаются взять анализ ДНК.

Я так понимаю, это делалось для того, чтобы определить, у кого именно в руках находился этот тубус. По отношению ко всем остальным участникам данных событий, возможно, будет применено административное наказание, может быть криминальное, в рамках хулиганских действий.

Но я думаю, большинству жителей Украины было бы комфортнее, если бы до выяснения, у кого именно в руках находился этот гранатомет, эти люди пока бы находились все-таки под наблюдением полиции.

По Вашему мнению, радикальные настроения среди украинцев — это естественный процесс или они искусственно подогреваются? РИА Новости Украина Константин Гришин ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

— Здесь существует симбиоз. Потому что мы видим определенную парализацию общества, есть часть людей, которая продолжает праздновать и считает 9 мая праздником, есть те, кто никогда его не считал праздником, это в первую очередь относится к украинским националистам, есть те, кто "перекрасился" и в зависимости от политической конъюнктуры занимает ту или иную позицию.

Это предсказуемая ситуация, я считаю, что такие праздники как 9 мая, как День победы, они должны находиться вне политики, это касаемо как и радикально-настроенных националистов, и касаемо представителей левых сил, и оппозиционных партий.

Потому что мы видели ситуацию с точностью до наоборот в Днепре. Такие вещи недопустимы ни с одной, ни с другой стороны. И все, кто нарушают закон, невзирая на их политический окрас, их идеологическую основу, они должны нести наказание. В том числе, невзирая на то, есть у них депутатская неприкосновенность или нет.

На самом деле, власти стоило бы уделить больше внимания данным вопросам, и органы центральной власти, и органы местной власти, и правоохранительные службы должны были более тщательно подготовиться к этим мероприятиям, чтобы не допустить даже столкновений. Слава богу, они произошли только в отдельно взятых городах, но, тем не менее, они имели место быть.

Почему радикальные настроения сместились в центр и частично на восток и юг? А в этом году на майские праздники не было практически никаких проблем в западных городах?

— Для западных областей празднование 9 мая никогда не стояло во главе угла, там, как говорится, нечего было отстаивать националистам. Поэтому мы и наблюдали это в столице и в части городов юго-востока.

Но еще раз повторюсь: мы видели определенные провокационные действия и со стороны так называемых "титушек", мы увидели ситуацию в Днепропетровске. Поэтому все, что происходило, по большому счету, это наносное, чаще всего, это подогревается со стороны тех или иных политических сил и, действительно, это часто ложится в благодатную почву.

Аваков заявил, что до 10 июня будут обнародованы результаты расследования столкновений в Днепре 9 мая. Какими будут эти результаты, по вашему мнению? Скриншот с видео Протесты ОУН в Киеве. В сеть попали кадры штурма МВД и перепалки с Фацевичем

— За такие вещи, которые произошли в Днепропетровске, в том числе за такие вещи, которые мы наблюдении в Киеве, должно быть очень жесткое наказание, дабы никому потом не было повадно. Это раз.

Два: важно, чтобы эти расследования проходили в рамках действующего законодательства и были объективны. Потому что с одной стороны мы видим оперативную реакцию со стороны МВД: уволены и начальник областного УВД, и начальник городского в Днепропетровске, но мне кажется, было бы корректнее, если бы они были отстранены от своих должностей до момента завершения этого расследования. И только после этого, если они виновны, я думаю, что уже есть на это определенное объективное доказательство, но тем не менее, нужно дождаться результатов расследования, и только после этого должны лететь головы.

Потому что у нас политическая целесообразность иногда все-таки спешит и идет впереди юридических процессов.

Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил в эфире "ГС", что Арсен Аваков хочет спасти репутацию, поскольку решение уволить силовиков Днепра из-за стычек в День Победы без итогов расследования является политическим.

Ранее юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" спрогнозировал, что может грозить активистам, спровоцировавшим в День Победы столкновения, в результате которых были травмированы как полицейские, так и участники акций.