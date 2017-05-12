наверх
12.05.201711:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Полиция абсолютно оправдано штурмовала офис ОУН 9 мая - эксперт

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (227)

    (обновлено: )20140
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что наказание за столкновения в Днепре 9 мая будут жесткие, чтобы это стало наукой на будущее.
    Дмитрий Разумков
    vk.com

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Человек с гранатометом в окне стал причиной штурма офиса националистической организации ОУН 9 мая перед акцией "Бессмертный полк". Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, в результате полицейские нашли пустой тубус от гранатомета.

    Между тем, националисты под зданием МВД требовали отставки Арсена Авакова после событий 9 мая. А вот министры, наоборот, выразили возмущение действиями националистов в Киеве и похвалили полицию.

    Политическую оценку произошедшему 9 мая в эфире радиостанции Голос Столицы дал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    Подобная ситуация была вполне прогнозируема. По вашему мнению, насколько полиция и власть верно отреагировали на нее?

    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН: "Авакова в отставку! Подумаешь, какой-то гранатомет..."

    — Я считаю, что отреагировали абсолютно правильно, потому что мы часто критикуем наши правоохранительные органы, что они не предупреждают преступления и помимо всего часто плохо их расследуют.

    В данной ситуации были предприняты действия, которые можно считать абсолютно оправданными, и никто не должен был вникать: пустой это тубус, готовый это выстрел гранатомета или просто муляж. Если на митинг было направлено данное вооружение, то пускай благодарят, что не было применено оружие со стороны правоохранительных органов.

    Хотя я думаю, на это они тоже имели право. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы такие тубусы не появлялись из окон Киева, и здесь правоохранительные органы и СБУ должны работать еще более оперативно и на опережение.

    Почему тогда на задержанных активистов ОУН составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили? Если за появление с гранатометом в руках столь мягкое наказание, не спровоцирует ли это их на более радикальные шаги?

    — Насколько я понимаю, уголовное дело будет возбуждено, если еще не возбуждено, и будет расследоваться, потому что заявление со стороны ОУН было о том, что у задержанных пытаются взять анализ ДНК.

    Я так понимаю, это делалось для того, чтобы определить, у кого именно в руках находился этот тубус. По отношению ко всем остальным участникам данных событий, возможно, будет применено административное наказание, может быть криминальное, в рамках хулиганских действий.

    Но я думаю, большинству жителей Украины было бы комфортнее, если бы до выяснения, у кого именно в руках находился этот гранатомет, эти люди пока бы находились все-таки под наблюдением полиции.

    По Вашему мнению, радикальные настроения среди украинцев — это естественный процесс или они искусственно подогреваются?

    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

    — Здесь существует симбиоз. Потому что мы видим определенную парализацию общества, есть часть людей, которая продолжает праздновать и считает 9 мая праздником, есть те, кто никогда его не считал праздником, это в первую очередь относится к украинским националистам, есть те, кто "перекрасился" и в зависимости от политической конъюнктуры занимает ту или иную позицию.

    Это предсказуемая ситуация, я считаю, что такие праздники как 9 мая, как День победы, они должны находиться вне политики, это касаемо как и радикально-настроенных националистов, и касаемо представителей левых сил, и оппозиционных партий.

    Потому что мы видели ситуацию с точностью до наоборот в Днепре. Такие вещи недопустимы ни с одной, ни с другой стороны. И все, кто нарушают закон, невзирая на их политический окрас, их идеологическую основу, они должны нести наказание. В том числе, невзирая на то, есть у них депутатская неприкосновенность или нет.

    На самом деле, власти стоило бы уделить больше внимания данным вопросам, и органы центральной власти, и органы местной власти, и правоохранительные службы должны были более тщательно подготовиться к этим мероприятиям, чтобы не допустить даже столкновений. Слава богу, они произошли только в отдельно взятых городах, но, тем не менее, они имели место быть.

    Почему радикальные настроения сместились в центр и частично на восток и юг? А в этом году на майские праздники не было практически никаких проблем в западных городах?

    — Для западных областей празднование 9 мая никогда не стояло во главе угла, там, как говорится, нечего было отстаивать националистам. Поэтому мы и наблюдали это в столице и в части городов юго-востока.

    Но еще раз повторюсь: мы видели определенные провокационные действия и со стороны так называемых "титушек", мы увидели ситуацию в Днепропетровске. Поэтому все, что происходило, по большому счету, это наносное, чаще всего, это подогревается со стороны тех или иных политических сил и, действительно, это часто ложится в благодатную почву.

    Аваков заявил, что до 10 июня будут обнародованы результаты расследования столкновений в Днепре 9 мая. Какими будут эти результаты, по вашему мнению?

    Штурм офиса МВД в Киеве
    Скриншот с видео
    Протесты ОУН в Киеве. В сеть попали кадры штурма МВД и перепалки с Фацевичем

    — За такие вещи, которые произошли в Днепропетровске, в том числе за такие вещи, которые мы наблюдении в Киеве, должно быть очень жесткое наказание, дабы никому потом не было повадно. Это раз.

    Два: важно, чтобы эти расследования проходили в рамках действующего законодательства и были объективны. Потому что с одной стороны мы видим оперативную реакцию со стороны МВД: уволены и начальник областного УВД, и начальник городского в Днепропетровске, но мне кажется, было бы корректнее, если бы они были отстранены от своих должностей до момента завершения этого расследования. И только после этого, если они виновны, я думаю, что уже есть на это определенное объективное доказательство, но тем не менее, нужно дождаться результатов расследования, и только после этого должны лететь головы.

    Потому что у нас политическая целесообразность иногда все-таки спешит и идет впереди юридических процессов.

    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил в эфире "ГС", что Арсен Аваков хочет спасти репутацию, поскольку решение уволить силовиков Днепра из-за стычек в День Победы без итогов расследования является политическим.

    Ранее юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" спрогнозировал, что может грозить активистам, спровоцировавшим в День Победы столкновения, в результате которых были травмированы как полицейские, так и участники акций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги ЕС и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    "Евровидение-2017" второй полуфинал
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Дмитрий Разумков
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев