Почему полиция штурмовала офис ОУН в Киеве: кадры мужчины с гранатометом

Мужчина в балаклаве с гранатометом появляется на видео с 17 секунды. В видео использованы кадры RUPTLY.



"Полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Нам нужно было принимать решение — считать это шуткой или реагировать. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — сказал Аваков.

По его словам, молодой человек держал в руках гранатомет "Муха", однако уже после изъятия оружия выяснилось, что оно не было заряжено.

Отметим, что по версии МВД штурма офиса ОУН не было: полицейские только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне.