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    Почему полиция штурмовала офис ОУН в Киеве: кадры мужчины с гранатометом

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (211)

    (обновлено: )36430
    Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил причину штурма офиса Организации украинских националистов ОУН) в центре Киева 9 мая тем, что в одном из окон помещения был замечен человек с гранатометом на плече.
    РИА Новости Украина

    Мужчина в балаклаве с гранатометом появляется на видео с 17 секунды. В видео использованы кадры RUPTLY.

    "Полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Нам нужно было принимать решение — считать это шуткой или реагировать. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — сказал Аваков.

    По его словам, молодой человек держал в руках гранатомет "Муха", однако уже после изъятия оружия выяснилось, что оно не было заряжено.

    Отметим, что по версии МВД штурма офиса ОУН не было: полицейские только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне.

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