Аваков о штурме офиса ОУН в Киеве: в окне был человек с гранатометом

Скриншот с видео

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение войти в офис ОУН во вторник, 9 мая, так как в одном из окон помещения был замечен человек в балаклаве с гранатометом на плече, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Во вторник в столице перед акцией "Бессмертный полк" силовики заблокировали офис ОУН на улице Мазепы. В результате из окон офиса "оуновцев" в колонну участников марша и правоохранителей бросали дымовые шашки и пакеты с краской. Позднее правоохранители штурмовали офис, задержав 24 человека. Вместе с тем в МВД заявили, что штурма офиса не было, а сотрудники органов только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне.

"Некоторые спекуляции были по Киеву, что якобы полицейские безосновательно штурмовали офис одной из радикальных организаций. На то были основания, и мы приняли решение, которое, я считаю, было верным. Полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет. Нам нужно было принимать решение — считать это шуткой или реагировать. Полицейские приняли решение войти в помещение и локализовать эту проблему", — сказал Аваков.

По его словам, молодой человек держал в руках гранатомет "Муха", однако уже после изъятия оружия выяснилось, что оно не было заряжено.

Видео, на котором отчетливо виден гранатомет, ранее уже появилось в сети (на 15 секунде).

Кадры, на которых запечатлен человек с гранатометом, опубликовал на своей странице в Facebook также нардеп Антон Геращенко.