наверх
11.05.201716:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Штурм за штурм: сторонники ОУН пикетируют МВД. Прямая трансляция

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (217)

    (обновлено: )40341
    Активисты Организации Украинских националистов в четверг пикетируют здание Министерства внутренних дел, требуя отставки главы ведомства Арсена Авакова. Здание министерства находится под усиленной охраной.
    Акция протеста ОУН под зданием Министерства внутренних дел
    Скриншот

    В акции принимают участие несколько десятков людей. Люди пытаются прорваться в здание МВД, что приводит к стычкам с патрульными, охраняющими вход.

    Напомним, 9 мая сотрудники правоохранительных органов штурмовали офис ОУН на улице Мазепы. По версии МВД, штурма офиса ОУН не было: полицейские только принимали меры полицейского реагирования задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Как сообщил Аваков, в одном из окон офиса ОУН был замечен мужчина с гранатометом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Члены ОУН хотели "напугать" полицию музейным тубусом от гранатомета
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
    Виктор Шлинчак
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Евровидение-2017. Второй полуфинал