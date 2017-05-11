ОУН штурмует здание МВД в Киеве

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Члены Добровольческого движения ОУН в Киеве пикетируют МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиция, сообщает УНИАН.

У здания МВД и вокруг него находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии в полной экипировке. Люди пытаются прорваться в здание МВД, что приводит к стычкам с патрульными, охраняющими вход.

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Также сообщается, что у находящихся возле проходной министерства нескольких десятков человек есть красно-черные флаги с надписью ОУН, государственные флаги Украины. Здесь же присутствуют несколько активистов партии "Свобода" и "Правый сектор", которые держат свои партийные флаги.

Митингующие скандируют лозунги с критикой действий Авакова.

Правоохранители между тем пропускают людей, которые хотят пройти к месту акции, но проверяют сумки на наличие запрещенных предметов.

Один из руководителей ОУН Николай Кохановский подтвердил журналистам информацию, озвученную сегодня Аваковым, о том, что в офисе ОУН на улице Мазепы 9 мая был изъят тубус от гранатомета.

facebook.com/ruh.oun Пикет у здания МВД в Киеве

По словам Кохановского, это отстрелянный тубус от гранатомета, и он, как и многие другие военные вещи, находился в музее организации.

При этом он отметил, что офис ОУН был заблокирован полицией еще с 5 часов утра 9 мая. "Да, этот тубус был, и один из наших собратьев выдвигал его из окна, и именно этот тубус нас спас от значительно худших действий со стороны полиции", — заявил Кохановский.

bbc.com Пикет у здания МВД в Киеве

Он отметил, что в любом случае штурм состоялся, независимо от того, был этот тубус выставлен в окно или нет. Но именно этот факт, по мнению Кохановского, подстегнул полицию к более решительным действиям. Он не исключает, что в противном случае правоохранители могли ворваться в офис, всех положить на пол и подбросить что угодно, включая взрывчатку, а потом обвинили бы ОУНовцев в терроризме или любых других тяжких преступлениях.

facebook.com/ruh.oun Пикет у здания МВД в Киеве

По словам Кохановского, полиция разгромила все в офисе, изъяла все компьютеры, мобильные телефоны и даже женские косметички.