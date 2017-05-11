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    Суд отпустил под домашний арест белоруса из ОУН

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    (обновлено: )166
    Как сообщается на странице Игоря Громова в соцсети, Василию Парфенкову избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Судебное заседание закончилось в ночь на четверг, оно продолжалось девять часов.
    Суд по делу активиста ОУН из Белоруссии Василия Парфенкова
    facebook.com/gromov.igor

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста активисту Организации украинских националистов (ОУН) Василию Парфенкову, сообщает Игорь Громов на своей странице в Facebook.

    По его словам, суд длился девять часов.

    Штурм штаба ОУН в центре Киева 9 мая
    Привет чудаки, youtube
    Штурм штаба ОУН в центре Киева

    "В три часа ночи закончился суд по задержанному во время вчерашнего штурма офиса Добровольческого движения ОУН бойцу Василию Парфенкову. (…) Василю Сябро (Василию Парфенкову — Ред.) избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.

    Прокуратура просила суд арестовать Парфенкова, задержанного 9 мая в Киеве. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Парфенков — единственный активист, который остается под стражей. Остальные задержанные отпущены, на них составлены административные протоколы. 

    В 2015 году лидер ОУН Николай Коханивский сообщил, что воюющие в составе добровольческого батальона ОУН иностранцы начали получать гражданство Украины, и первым из бойцов ОУН гражданство получил Парфенков, известный как "Сябро". В Белоруссии против него открыты уголовные дела. По словам Коханивского, Парфенков – "фигура довольно известная в Беларуси как рьяный борец с режимом Лукашенко".

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    В ответ на задержания в Киеве Коханивский анонсировал на 11 мая акцию под зданием Министерства внутренних дел. Участники намерены требовать отставки главы МВД Арсена Авакова. Начало запланировано на 14:00.

    Ранее полиция сообщила, что 9 мая представители ОУН в Киеве забрасывали участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что были задержаны около 30 человек. 

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