Суд отпустил под домашний арест белоруса из ОУН

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста активисту Организации украинских националистов (ОУН) Василию Парфенкову, сообщает Игорь Громов на своей странице в Facebook.

По его словам, суд длился девять часов.

"В три часа ночи закончился суд по задержанному во время вчерашнего штурма офиса Добровольческого движения ОУН бойцу Василию Парфенкову. (…) Василю Сябро (Василию Парфенкову — Ред.) избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Прокуратура просила суд арестовать Парфенкова, задержанного 9 мая в Киеве. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Парфенков — единственный активист, который остается под стражей. Остальные задержанные отпущены, на них составлены административные протоколы.

В 2015 году лидер ОУН Николай Коханивский сообщил, что воюющие в составе добровольческого батальона ОУН иностранцы начали получать гражданство Украины, и первым из бойцов ОУН гражданство получил Парфенков, известный как "Сябро". В Белоруссии против него открыты уголовные дела. По словам Коханивского, Парфенков – "фигура довольно известная в Беларуси как рьяный борец с режимом Лукашенко".

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В ответ на задержания в Киеве Коханивский анонсировал на 11 мая акцию под зданием Министерства внутренних дел. Участники намерены требовать отставки главы МВД Арсена Авакова. Начало запланировано на 14:00.

Ранее полиция сообщила, что 9 мая представители ОУН в Киеве забрасывали участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что были задержаны около 30 человек.