Как в Китае. Смертная казнь за коррупцию на территории ДНР

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике за коррупционные преступления может быть введена смертная казнь. Об этом накануне заявил глава ДНР Александр Захарченко во время съемок авторской программы писателя, политруководителя одного из республиканских батальонов Захара Прилепина и политолога Александра Казакова "Донецкий формат. Феномен Захарченко".

"Я ужесточу законы, которые касаются коррупции. Наказание будет очень серьезным, причем, вы знаете, что у нас есть указ о введении смертной казни в случае необходимости, а точнее, о применении высшей меры социальной справедливости. В зависимости от вреда, который хоть один человек нанес государству и обществу, он будет наказываться по законам военного времени – лишением жизни, то есть, смертной казнью", – сказал Александр Захарченко.

При этом пока не сообщается, каким именно способом будет приводиться в исполнение вынесенный смертный приговор за коррупцию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В то же время, по словам Захарченко уже проведены консультации с председателем народного совета ДНР (Денисом Пушилиным, — Авт.) и депутатским корпусом по вопросам принятия парламентом республики закона о введении исключительной меры наказания за коррупционные правонарушения.

А вот мнения среди жителей Донецка относительно необходимости смертной казни, как и ожидалось, разделились. Одни считают, что она нужна, но только за убийства и другие крайне тяжкие преступления. Другие полагают, что смертная казнь не уместна в современном обществе, а в вопросах наказания исходить нужно, прежде всего, из принципов гуманизма. И все же, сторонников отмены смертной казни, в столице Донбасса большинство.

"Сложно ответить на этот вопрос. Думаю, что коррупцию все равно не искоренить. Как воровали чиновники, так и будут воровать. Но, в определенных случаях, смертную казнь можно оправдать. В первую очередь это касается убийств, причем, когда какая-то сволочь лишает человека жизни в извращенной форме, с особой жестокостью. Особенно, если речь идет об убитых, изнасилованных детях. Таких тварей без долгих следствий нужно давить. Да, может, жестоко, но они поступили не менее страшно. Это не люди уже, и лично мне таких не жалко", – рассуждает житель Донецка Александр.

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"Конечно, поголовно расстреливать за коррупцию не нужно, одного, двух проворовавшихся по-крупному наказать и всё. Так, чтобы резонанс в обществе появился, тогда дисциплины и порядка станет намного больше. Не будут так нагло на простых людях наживаться и грабить государство", – говорит дончанин Алексей.

"Категорически против. Это варварство, пережиток прошлого и вообще человек не вправе судить того, кто даже собственноручно убивал. Совершил тяжкое преступление, пусть сидит за решеткой до конца своих дней, сколько богом отмерено. Есть более гуманные и справедливые способы наказания. Узаконенное кровопролитие нам не к чему", – говорит местная жительница Инна.

"Плохо отношусь. Не могу даже подумать, что у нас в Донецке могут казнить людей за воровство. Пусть даже преступников, серийных убийц или маньяков. Если уж на то пошло, нужно сажать на 20, 30 лет, самых опасных до конца жизни. Это и будет самым большим наказание", – говорит дончанка Анна.

"Полностью поддерживаю такие инициативы. Смертная казнь это высшая мера наказания и наказывают человека по заслугам. Есть суд, есть законы, поэтому, если вина доказана, а тем более за убийство и даже коррупцию, то почему бы и нет. Думаю, как только несколько приговоров приведут в исполнение, порядка у нас станет больше", – говорит Дмитрий.

"Я против смертной казни. Не мы человеку жизнь даём, не нам её и забирать. В любом случае есть тюремное заключение, пожизненное лишение свободы, в конце концов. Поэтому, скорее всего, отрицательно отношусь", – говорит жительница Донецка, Лилия.

Отметим, что за особо тяжкие преступления в самопровозглашённой Донецкой народной республике действительно предусмотрена исключительная мера наказания в виде смертной казни по статье 58 УК ДНР (за основу кодекса взята нормативная база Российской Федерации). Однако с 2014 года Верховным судом самопровозглашенной ДНР окончательно не постановлено ни одного приговора, по которому в качестве меры наказания была бы назначена смертная казнь.

Согласно закону казнь не применяется к несовершеннолетним лицам и лицам, достигшим 65 лет на момент вынесения приговора, а также женщинам. Она может быть заменена в порядке помилования главой ДНР на пожизненное заключение или лишение свободы на срок 25 лет. При этом власти самопровозглашённой республики неоднократно заявляли, что после завершения в регионе боевых действий, судебная система пойдет по пути гуманизации уголовного законодательства.

Напомним, что первый в истории самопровозглашённой Донецкой народной республики смертный приговор до сих пор не приведен в исполнение в связи с расследованием новых уголовных дел в отношении осужденного. Так, в декабре 2015 года Военный трибунал самопровозглашенной ДНР огласил обвинительный приговор в отношении жителя Донецка Анатолия Якубенко, который входил в состав организованной банды. В ходе следствия было доказано, что подсудимый выстрелом в голову убил двух девушек за отказ вступить с ним в интимную связь. Позже их обезображенные тела были обнаружены в поле на окраине города.