В мире более чем на треть снизилось число смертных казней

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Число смертных казней в мире за 2016 год сократилось на 37%, сообщается на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

В 2015 году в мире казнили 1634 человека, что стало рекордом. В 2016 году этот показатель сократился до 1032 человек в 23 странах. В эту статистику не попал Китай, где цифры о смертных приговорах считаются государственной тайной.

Организация утверждает, что, за исключением Китая, Иран, Саудовская Аравия, Иран и Пакистан ответственны за 87% всех смертных казней в мире за прошлый год.

Как сообщает Amnesty International, на данный момент смертная казнь не разрешена в 141 стране. В 2016 году от смертной казни отказались Бенин и Науру.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.