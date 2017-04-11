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    В мире

    В мире более чем на треть снизилось число смертных казней

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    Как сообщается на сайте Amnesty International, за исключением Китая, Иран, Саудовская Аравия, Иран и Пакистан ответственны за 87% всех смертных казней в мире за прошлый год.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Число смертных казней в мире за 2016 год сократилось на 37%, сообщается на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

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    В 2015 году в мире казнили 1634 человека, что стало рекордом. В 2016 году этот показатель сократился до 1032 человек в 23 странах. В эту статистику не попал Китай, где цифры о смертных приговорах считаются государственной тайной.

    Организация утверждает, что, за исключением Китая, Иран, Саудовская Аравия, Иран и Пакистан ответственны за 87% всех смертных казней в мире за прошлый год.

    Как сообщает Amnesty International, на данный момент смертная казнь не разрешена в 141 стране. В 2016 году от смертной казни отказались Бенин и Науру.

    Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

    При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

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