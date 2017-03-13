Кива призвал вернуть в Украине смертную казнь

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива считает, что в Украине необходимо ввести смертную казнь за государственную измену.

"За предательство – смерть. Другой позиции в нашей стране не должно быть. Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны. (…) Сегодня наши лучшие люди, цвет нации, ложатся в землю. Поэтому за предательство должна быть казнь. Это четкая позиция", — цитирует его "Обозреватель".

Конституционный суд 30 декабря 1999 года признал, что смертная казнь противоречит Конституции, чем окончательно закрыл путь к восстановлению этого наказания. В связи с этим в 2000 году Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие "смертная казнь" из официального списка уголовных наказаний Украины.

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Согласно данным Amnesty International, до 1995 года Украина входила в число стран с высокими показателями по числу смертных приговоров.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.