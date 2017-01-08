Подозреваемому в бойне в аэропорту Флориды грозит смертная казнь

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорте Форт-Лодердейла штата Флорида, ему грозит смертная казнь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Позднее выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

Прокуроры предъявили Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Если Сантьяго будет признан виновным в этих преступлениях, ему может быть вынесен смертный приговор, передает агентство.

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По данным следователей, Сантьяго приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора. Ранее следователи не исключали, что терроризм мог быть мотивацией нападения. Вместе с тем ФБР уже провело обыск в доме Сантьяго, в его компьютере и телефоне нет контактов с террористическими организациями.