Эрдоган допускает проведение референдума о возвращении смертной казни

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения в стране референдума о возвращении смертной казни, если парламент отклонит соответствующий законопроект.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности подписать закон о введении смертной казни по отношению к участникам попытки переворота 15 июля, если парламент примет его. В то же время премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что смертная казнь не может быть применена по делу о попытке переворота, так как закон не имеет обратной силы.

"Я сказал, что одобрю возвращение смертной казни, если это будет утверждено парламентом. Но проблема в том, что такие изменения требуют внесения поправок в конституцию. Мы можем инициировать проведение референдума по данному вопросу, если этот закон будет отклонен парламентом. Если народ проголосует за то, чтобы вернуть смертную казнь, то вопрос будет закрыт", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в провинции Маниса на западе страны.

Последний смертный приговор в Турции был приведен в исполнение в 1984 году. В мае 2004 года смертная казнь в стране была отменена после внесения соответствующей поправки в конституцию Турции с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что если Турция восстановит смертную казнь, ЕС немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.