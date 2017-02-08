Трамп обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом и двусторонние отношения

Mandel NGAN / AFP

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом двусторонние отношения и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах", — говорится в сообщении.

"Президент Трамп вновь заявил о поддержке США Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО, и приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ", — отмечают в Белом доме.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор.