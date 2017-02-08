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    Трамп обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом и двусторонние отношения

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (812)

    (обновлено: )17
    Президент США Дональд Трамп в первом разговоре с с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом заявил о поддержке Анкары как стратегического партнера.
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом двусторонние отношения и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

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    "Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах", — говорится в сообщении.

    "Президент Трамп вновь заявил о поддержке США Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО, и приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ", — отмечают в Белом доме.

    Ранее турецкие СМИ сообщили, что Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор.

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