Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор - СМИ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президет США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели первый 45-минутный телефонный разговор, сообщает в среду газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие источники.

По данным источников, разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный". Дополнительные подробности разговора пока не сообщаются.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп и Эрдоган проведут во вторник телефонный разговор. Разговор был намечен на 16.05 по восточному времени США (23.05 вторника по Киеву).

Ранее официальный представитель Белого дома сообщил, что Трамп пригласил премьера Японии Синдзо Абэ провести выходные в его резиденции во Флориде.