Трамп пригласил премьера Японии на уикенд в свою резиденцию во Флориде

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пригласил премьера Японии Синдзо Абэ провести выходные в его резиденции во Флориде, сообщил на регулярном брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Как сообщалось ранее, премьер Абэ примет участие во встречах в Белом доме 10 февраля, президент также пригласил его в Мар-а-Лаго, два лидера направятся туда в выходные", — сообщил пресс-секретарь президента США. По его словам, это "свидетельствует о значении двусторонних отношений, (демонстрирует) силу этого союза и глубину экономических связей между США и Японией".

Ранее японские СМИ сообщили, что власти Японии и США обсуждают возможность продления намеченной на 10 февраля встречи на высшем уровне между Абэ и Трампом еще на один день. Сообщалось, что лидеры двух государств могут сыграть в гольф в частном поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Ожидается, что основными вопросами для обсуждения в ходе запланированной встречи Абэ и Трампа станут разногласия в автомобильной отрасли, а также валютная политика новой администрации США, которая вызывает определенное беспокойство в японских финансовых кругах.

Ранее также сообщалось, что власти Японии и США рассматривают возможность создания нового формата диалога на министерском уровне для проведения регулярных переговоров глав ключевых ведомств. Соответствующая договоренность может быть достигнута в ходе визита японского премьера в Вашингтон.