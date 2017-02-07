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    В мире

    Трамп пригласил премьера Японии на уикенд в свою резиденцию во Флориде

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (810)

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    Ранее японские СМИ сообщили, что власти Японии и США обсуждают возможность продления намеченной на 10 февраля встречи на высшем уровне между Абэ и Трампом еще на один день
    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пригласил премьера Японии Синдзо Абэ провести выходные в его резиденции во Флориде, сообщил на регулярном брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

    Синдзо Абэ. Архивное фото
    REUTERS Petar Kujundzic
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    "Как сообщалось ранее, премьер Абэ примет участие во встречах в Белом доме 10 февраля, президент также пригласил его в Мар-а-Лаго, два лидера направятся туда в выходные", — сообщил пресс-секретарь президента США. По его словам, это "свидетельствует о значении двусторонних отношений, (демонстрирует) силу этого союза и глубину экономических связей между США и Японией".

    Ранее японские СМИ сообщили, что власти Японии и США обсуждают возможность продления намеченной на 10 февраля встречи на высшем уровне между Абэ и Трампом еще на один день. Сообщалось, что лидеры двух государств могут сыграть в гольф в частном поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

    Ожидается, что основными вопросами для обсуждения в ходе запланированной встречи Абэ и Трампа станут разногласия в автомобильной отрасли, а также валютная политика новой администрации США, которая вызывает определенное беспокойство в японских финансовых кругах.

    Ранее также сообщалось, что власти Японии и США рассматривают возможность создания нового формата диалога на министерском уровне для проведения регулярных переговоров глав ключевых ведомств. Соответствующая договоренность может быть достигнута в ходе визита японского премьера в Вашингтон.

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