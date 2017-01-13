Турецкие войска не покинут Кипр - Эрдоган

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался против вывода турецких войск с Кипра.

"Северный Кипр в переговорах демонстрирует искреннюю позицию. Греция не должна ожидать решения проблемы острова без Турции как страны-гаранта. Турция останется на Кипре. Даже речи не может идти о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр", — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV в пятницу.

Международная конференция по кипрскому урегулированию с участием глав МИД стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании — прошла накануне в Женеве. Согласно официальному заявлению, распространенному ООН поздно вечером в четверг, участники межкипрских переговоров договорились о том, что дискуссии продолжатся. В частности, 18 января состоится заседание рабочей группы на уровне заместителей, которая определит конкретные вопросы и инструменты для обсуждения. После оценки работы группы конференция по Кипру продолжится на политическом уровне. Параллельно будут продолжены переговоры между общинами.

Целью переговоров является положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.