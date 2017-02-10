Эрдоган в ближайшие месяцы посетит Киев и Москву - МИД Турции

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву и Киев в ближайшие месяцы, точные даты обсуждаются, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Оба визита (в Москву и Киев – Ред.) будут проведены в ближайшие месяцы", — сказал Чавушоглу в пятницу на брифинге после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве.

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Он добавил, что обсуждал дату визита Эрдогана в Киев с властями Украины в ходе своего нынешнего визита. Чавушоглу отметил, что дата визитов будет объявлена в ближайшее время.

Ранее Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Турция в ближайшее время планируют заключить соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам.