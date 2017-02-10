Климкин: украинцы смогут летать в Турцию по внутренним документам

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Турция в ближайшее время планируют заключить соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информирует УНИАН.

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам", — заявил Климкин.

"Мы договорились об этом. Нам осталось доработать технические детали. Мы очень надеемся, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", — добавил он.

Напомним, в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.