наверх
10.02.201714:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин: украинцы смогут летать в Турцию по внутренним документам

    (обновлено: )185
    Как сообщил министр, соответствующее соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам будет подписано в ближайшее время между двумя странами.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Турция в ближайшее время планируют заключить соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам. 

    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili
    Соцсети дружно поздравили Грузию с безвизом

    Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информирует УНИАН

    "У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам", — заявил Климкин. 

    "Мы договорились об этом. Нам осталось доработать технические детали. Мы очень надеемся, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", — добавил он.

    Напомним, в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе