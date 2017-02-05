В Турции 400 человек задержаны за связи с ИГ

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Турции полиция в ходе антитеррористической операции задержала около 400 человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией "Исламское государство", сообщает агентство DHA в воскресенье.

Ранее в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщила о задержании 60 предполагаемых сторонников ИГ в Анкаре, большинство из них иностранцы.

Антитеррористические операции были проведены также в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где были задержаны около 150 человек, в провинциях Адана, Конья, Чорум, Элязыг, Бурса и других.

Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных.