наверх
05.02.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Турции 400 человек задержаны за связи с ИГ

    (обновлено: )7
    Антитеррористические операции были проведены в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где были задержаны около 150 человек, в провинциях Адана, Конья, Чорум, Элязыг, Бурса и других.
    Полиция в Турции. Архивное фото
    REUTERS Osman Orsal

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Турции полиция в ходе антитеррористической операции задержала около 400 человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией "Исламское государство", сообщает агентство DHA в воскресенье.

    Военные нашли у ИГ в Мосуле склад с ипритом и ракетами с маркировкой РФ. Видео
    Канал RT на Youtube
    Военные нашли у ИГ в Мосуле склад с ипритом и ракетами с "маркировкой РФ"

    Ранее в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщила о задержании 60 предполагаемых сторонников ИГ в Анкаре, большинство из них иностранцы.

    Антитеррористические операции были проведены также в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, где были задержаны около 150 человек, в провинциях Адана, Конья, Чорум, Элязыг, Бурса и других.

    Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что  НАТО начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Национальный банк Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Руслан Бортник
    Донбасс: блокада и пиар