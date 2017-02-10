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    Политика

    Порошенко встретился с главой МИД Турции Чавушоглу

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    По информации сайта президента Украины, Петр Порошенко и Мевлют Чавушоглу обсудили повестку дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое планируется провести весной текущего года.
    Президент Петр Порошенко провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсудил двусторонние отношения, сообщается на официальном сайте главы державы.

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    "Петр Порошенко и Мевлют Чавушоглу обсудили повестку дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое планируется провести под сопредседательством глав двух государств весной текущего года", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что стороны отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия и отметили важность скорейшего завершения переговорного процесса по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

    Ранее Порошенко заявил, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей для Украины и Турции. Президент выразил надежду, что дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере Украины и Турции будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли.

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