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"Чарлстонский стрелок" приговорен к смертной казни

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Жюри присяжных в декабре признали Дилана Руфа виновным по всем 33 статьям обвинения, а 10 января приговорили его к смертной казни. Он расстрелял девятерых афроамериканцев в церкви в Чарлстоне.
Дилан Руф. Архивное фото
Фото: соцсети

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Признанный виновным в убийстве летом 2015 года девяти афроамериканцев в церкви в Южной Каролине Дилан Руф приговорен к смертной казни, решение вынесло жюри присяжных во вторник, передает агентство Франс Пресс.

На месте стрельбы в церкви в Чарлстоне
REUTERS Brian Snyder
Цветы и молитвы на месте стрельбы в церкви в Чарлстоне

В июне 2015 года белый американец 22-летний Дилан Руф расстрелял девятерых афроамериканцев в церкви в Чарлстоне. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений.

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В декабре присяжные признали его виновным по всем 33 статьям обвинения. Молодой человек предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки.

В январе в суде в Чарлстоне начались слушания. Ранее сообщалось, что прокуратура настаивала на смертной казни, защита настаивала на пожизненном заключении.

REUTERS Brian Snyder
На месте стрельбы в церкви в Чарлстоне

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