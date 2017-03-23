Корнейчук: убийство Вороненкова похоже на казнь

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РИА Новости Украина

В центре Киева в четверг застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, предполагаемый убийца ранен и находится под охраной, заявил в четверг начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко.

"Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь", – сказал Крищенко журналистам.

Он отметил, что сведений о состоянии здоровья предполагаемого убийцы у него нет.

Убийство на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Итак, что можно сказать про убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова?

1) Выбранное место в центре Киева (еще и в середине дня) и сам способ убийства красноречиво указывает на публичную казнь.

2) Товарищам из Госдумы, которые вдруг захотят сбежать из России в Украину, выступив очередными разоблачителями, также показан хороший пример, что бывает с "предателями", неплохо так набивающими карманы при "режиме" до побега.

3) Товарищам из Киева, вроде Турчинова или Авакова, которые любят поорать про фейковые покушения, наглядно показали, как это происходит на самом деле. И теперь, думаю, всем им реально стало страшно.

А кто заказчик? Я не знаю", – написал Корнейчук.

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", – заявил Порошенко.