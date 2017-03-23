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    Корнейчук: убийство Вороненкова похоже на казнь

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )35323
    Политикам из Киева, которые любят кричать о фейковых покушениях, наглядно показали, как это происходит на самом деле – и теперь им наверняка стало реально страшно, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov

    РИА Новости Украина

    В центре Киева в четверг застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, предполагаемый убийца ранен и находится под охраной, заявил в четверг начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко.

    "Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь", – сказал Крищенко журналистам.

    Он отметил, что сведений о состоянии здоровья предполагаемого убийцы у него нет.

    Убийство на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    "Итак, что можно сказать про убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова?

    1) Выбранное место в центре Киева (еще и в середине дня) и сам способ убийства красноречиво указывает на публичную казнь.

    2) Товарищам из Госдумы, которые вдруг захотят сбежать из России в Украину, выступив очередными разоблачителями, также показан хороший пример, что бывает с "предателями", неплохо так набивающими карманы при "режиме" до побега.

    3) Товарищам из Киева, вроде Турчинова или Авакова, которые любят поорать про фейковые покушения, наглядно показали, как это происходит на самом деле. И теперь, думаю, всем им реально стало страшно.

    А кто заказчик? Я не знаю", – написал Корнейчук.

    Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    "Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", – заявил Порошенко.

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