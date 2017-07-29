Украина должна внедрить антикоррупционное законодательство - GRECO

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина улучшила свою законодательную базу относительно коррупционных правонарушений, теперь ключевая задача – эффективная имплементация этого законодательства c учетом рекомендаций GRECO.

Об этом говорится в Приложении ко второму отчету о соблюдении законодательства в Украине антикоррупционного органа Совета Европы GRECO (Группа государств против коррупции) Третьего раунда оценки, опубликованном 25 июля.

Украина улучшила свою законодательную базу в отношении, как коррупционных правонарушений, так и прозрачности политического финансирования. Сейчас ключевым является применение этой новой правовой базы в Украине на практике, с тем, чтобы обеспечить доверие и эффективность мер реагирования власти на коррупцию, отмечается в сообщении.

В GRECO пришли к заключению, что за шесть лет Украина выполнила лишь одиннадцать из шестнадцати рекомендаций, содержащихся в Третьем раунде оценки относительно коррупционных правонарушений и прозрачности финансирования политических партий.

Более того, пять рекомендаций, по которым ожидаются решения, были имплементированы лишь частично, уточнили в подразделении ЕС.

GRECO призывает Украину обеспечить то, чтобы в вопросе прозрачности избирательных фондов не было введения в заблуждение, например, "собственными средствами" политических партий или кандидатов. Также должна быть гарантирована независимость НАПК, и должен быть представлен обязательный аудит партийных счетов сертифицированными аудиторами.

Как сообщается, GRECO также подчеркнул важность координации между НАПК и ЦИК по обеспечению эффективного мониторинга партийного финансирования и избирательных кампаний.

Указано, что этим докладом GRECO завершает Третий раунд оценки в отношении Украины. Эта структура ЕС уже начала четвертый раунд, который будет сфокусирован на предотвращении коррупции в отношении парламентариев, судей и прокуроров.

Напомним, снижение уровня коррупции в Украине до среднего уровня по ЕС, предоставило бы возможность повысить подушевое ВВП страны к 2040 году до 50% от среднеевропейского и на 20% выше нынешнего.

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Наряду с этим, напомним, что за два года Украина поднялась с 7 на 1 место по уровню коррупции в рейтинге компании Ernst & Young.

Напомним, согласно данным "Барометра мировой коррупции" Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы. Как сообщал ранее Голос Америки, украинцы оказались наиболее недовольными борьбой с коррупцией в своей стране. Согласно проведенному опросу, 72% украинцев считают, что за последние четыре года уровень коррупции не снизился в Украине.

Кроме того, 49% украинцев отметили, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить", отмечается в украинской аннотации к глобальному исследованию "Барометр мировой коррупции" (Global Corruption Barometer), которое Transparency International провела в 42 странах Европы и Центральной Азии.

Общественные организации — Центр политико-правовых реформ, Transparency International Украина и Реанимационный пакет реформ — после проведенного исследования отметили в апреле, что "в стране не создана институциональная система противодействия коррупции", сообщает DW.

Представитель Transparency International Украина Александр Калитенко, согласно DW отметил, что лишь к Украине ЕС применил семилетний режим эксклюзивного мониторинга выполнения своих обязательств, прежде всего — обязательств в противодействии коррупции. "Если будут замечены шаги назад в уже ранее выполненных требованиях ЕС, безвизовый режим будет приостановлен", — сказал эксперт.

Характерно, что в 2016 году Украина также вошла в 10-ку наиболее небезопасных стран мира, согласно сообщению организации Vision of Humanity, которая составила очередной рейтинг самых безопасных для жизни стран Global Peace Index, сообщал сайт visionofhumanity.org Всего в рейтинге 163 страны. Украина в списке занимает 156 место. Украина в рейтинге располагается между Центральной Африканской Республикой и Суданом.