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    Фотоленты

    Фотоитоги 9 августа: обыски в "Стране", бунт в Киеве, землетрясение в Китае

    (обновлено: )20411
    Обыски в интернет-издании Страна.ua
    Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция
    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве
    Последствия разрушительного землетрясения в Китае
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого
    На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца
    В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги Левая Европа
    Подозреваемый в госизмене полковник ВСУ Иван Безъязыков останется под стражей до 8 октября. На фото - заседание суда 9 августа.
    ДТП на трассе Киев-Ковель
    Обыски в интернет-издании Страна.ua
    Обыски в интернет-издании "Страна.ua".
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция
    Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция.
    УНИАН
    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве
    Ночное противостояние на ул. Братиславской в Киеве. Местные жители перекрыли дорогу из-за захвата коммунальной парковки.
    Левый берег
    Последствия разрушительного землетрясения в Китае
    Последствия разрушительного землетрясения в Китае.
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных.
    REUTERS Benoit Tessier
    Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого
    Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого в связи с тем, что в суд не доставили материалы дела из Королевского районного суда.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца
    На Пейзажной аллее в Киеве снова повредили скульптуру Маленького Принца.
    facebook.com/marina.solovyeva
    В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги Левая Европа
    В Черновцах группа молодых людей избила участников презентации книги "Левая Европа".
    0372.ua
    Подозреваемый в госизмене полковник ВСУ Иван Безъязыков останется под стражей до 8 октября. На фото - заседание суда 9 августа.
    Подозреваемый в госизмене полковник ВСУ Иван Безъязыков останется под стражей до 8 октября. На фото - заседание суда 9 августа.
    УНИАН
    ДТП на трассе Киев-Ковель
    ДТП на трассе Киев - Ковель: погибли пять человек, в том числе беременная.
    Полиция Ровенской области

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    Обыски в интернет-издании "Страна.ua".

    В редакцию интернет-издания "Страна.ua" в среду нагрянули с очередным обыском. По словам адвоката Елены Лукаш, в отношении издания будут открыты "еще много разных дел".

    Смотрите также: Обыски у журналистов "Страны" по месту жительства

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков. По последним данным, погибли 19 человек, пострадали более 260.

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