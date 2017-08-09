Фотоитоги 9 августа: обыски в "Стране", бунт в Киеве, землетрясение в Китае

В редакцию интернет-издания "Страна.ua" в среду нагрянули с очередным обыском. По словам адвоката Елены Лукаш, в отношении издания будут открыты "еще много разных дел".

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков. По последним данным, погибли 19 человек, пострадали более 260.