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    Интервью

    Поставки ПТУР в Украину из США это только начало - эксперт

    (обновлено: )30103
    Основа снабжения украинской армии сегодня, это внутренняя оборонная промышленность, а точнее то, что от нее осталось, считает военный эксперт.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Поставки противотанковых управляемых ракет (ПТУР) производства США могут стать началом оснащения украинской армии американским летальным оружием, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

    Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Поставки противотанковых управляемых снарядов украинской армии — это еще проект (бывшего президента США Барака) Обамы. Его проталкивал и (сенатор-республиканец Джон) Маккейн. Когда решался вопрос о поставке летального вида оружия, ПТУР стояли на первом месте. Обосновывали это тем, что в Донбассе действуют российские танки", — заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

    Он отметил, что президенту США Дональду Трампу Украина нужна только как препятствие поставкам российского газа в Европу.

    "Но прежние силы, которые раскручивали украинско-российский конфликт, готовили государственный переворот, вложили немалые деньги в то, чтобы состоялся переворот на Украине, они, конечно, продвигают этот проект. Скорее всего, Трамп с этим согласится — у него сегодня не столь устойчивое положение", — сказал эксперт.

    Он полагает, что "за ПТУР пойдут, наверное, и другие виды летального вооружения".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Директор Академии геополитических проблем РФ Леонид Ивашов. Архивное фото

    По словам Ивашова, американские поставки — это малая толика в наращивании вооружения украинской армии.

    "Украина сегодня раскручивает свой оборонно-промышленный комплекс, и он регулярно поставляет и бронированные машины, и танки, и вертолеты — ремонтирует, модернизирует. Так что основа снабжения украинской армии — это внутренняя оборонная промышленность, то, что от нее осталось", — заключил президент Академии геополитических проблем.

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    Против поставок оружия на Украину высказываются большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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