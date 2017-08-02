The Atlantic: поможет ли оружие США урегулировать конфликт в Украине?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новый спецпредставитель США в Украине заявил о том, что администрация Трампа активно рассматривает возможность предоставить оружие украинским правительственным войскам, пишет в статье для The Atlantic Ясмин Серхан. "Оборонительное оружие, то есть оружие, которое позволит Украине защищаться и, к примеру, противостоять танкам, действительно может помочь", — заявил Курт Волкер, спецпредставитель США в Украине, в интервью BBC, добавив, что такой шаг может изменить подход Москвы к этому региону, где, по оценкам ООН, с апреля 2014 года погибло уже около 10 тысяч человек.

"Я не могу заранее сказать, какое решение мы примем… Но, как мне кажется, заявления о том, что такие действия спровоцируют Россию или дадут повод Украине вести себя более дерзко, лишь ставят проблему с ног на голову", — пишет Серхан. Конфликт в Украине, который начался в 2014 году после бегства тогдашнего президента Виктора Януковича, разгорелся после ситуации с Крымом, напоминает издание.

С тех пор Москву обвиняют в том, что она поддерживает ополченцев на востоке страны, хотя сама она отрицает свою непосредственную причастность к этому конфликту. В феврале 2015 года подписали соглашение о прекращении огня, но требования этого соглашения так не были выполнены в полной мере. На прошлой неделе Госдепартамент США решительно осудил то, что он назвал "самым кровавым днем 2017 года", когда за 24 часа было убито восемь украинских солдат.

Хотя США решительно протестовали против действий Москвы в Украине, они все же не захотели предоставить Киеву смертельное оружие, одолжает автор публикации. Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Брукингского института и бывший посол США в Украине при администрации Клинтона, объяснил мне, что такая политика администрации во многом объяснялась опасениями президента Обамы, который боялся, что, предоставив Украине смертельное оружие, он может спровоцировать эскалацию конфликта.

"Два года назад никто не мог сказать: "Нам нравится эта идея". Потому что они знали, что президент уже принял решение, и что он пытается соблюдать осторожность, — объяснил Пайфер. — Что касается текущего момента, я не думаю, что президент Трамп уже занял какую-либо позицию, поэтому чиновники чувствуют определенную свободу".

"Пока Трамп подробно не изложил свою позицию по проблеме украинского конфликта, однако официально он все же не исключил возможность предоставления оружия Киеву. Ранее в июле, в ходе своего визита в Польшу, Трамп призвал Москву "прекратить дестабилизирующую активность в Украине и где бы то ни было". А в июне, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, Трамп сказал ему, что украинский кризис очень сильно всех беспокоит", — напомнил Ясмин Серхан.

Но там, где Трамп обходится лишь общими формулировками, другие чиновники правительства делают вполне конкретные заявления, говорится в статье. В своем обращении к комитету Сената по делам вооруженных сил генерал ВВС США Пол Селва, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что предоставление смертельного оборонительного оружия Украине — это "не просто рекомендация военных". Он добавил: "Это политический выбор, заключающийся в том, готовы мы — или же нет — предоставить украинскому правительству инструменты, необходимые ему для защиты…".

По словам Пайфера, если США предоставят Киеву смертельное оружие, это не только даст украинским войскам возможность более эффективно защищаться, но и заставит Москву согласиться на политическое урегулирование этого конфликта, говорится в статье. "Ни один представитель украинской стороны не утверждал, что они собираются использовать силу, — сказал он. — Суть в том, чтобы дать Киеву возможность поднять цену дальнейшей агрессии…".

"Вероятно, Россия рассматривает ситуацию иначе. Хотя Волкер настаивает на том, что предоставление оружия украинским войскам не стоит рассматривать как провокацию, Москва вряд ли разделяет его точку зрения", — продолжает Ясмин Серхан. "Есть вероятность того, что Россия пойдет на эскалацию, и, с моей точки зрения, мы должны признать существование таких рисков", — сказал Пайфер, добавив, что, поскольку русские не стремятся к разрешению конфликта, он может застрять на мертвой точке.

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"Пока конфликт не достиг той точки, в которой они начали бы искать выход, — отметил он, — мы должны каким-то образом найти способ повлиять на расчеты Кремля".