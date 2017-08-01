Посольство США и Верховный Суд Украины. Кого выберет Порошенко?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Что бы не говорили украинские власти о самостоятельности в принятии важных государственных решений, реалии говорят об обратном. О том, что любые процессы внутри страны тщательно корректируются западными партнерами в очередной раз можно было убедиться в ситуации с назначением судей Верховного суда.

Большие сомнения

В минувшие выходные Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала рейтинговые списки победителей конкурса на должности судей обновленного Верховного суда. После тщательного отбора в Высший совет правосудия были направленны рекомендации по назначению 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда. Но не успели счастливчики отпраздновать свою победу, как свое слово сказали те, чье мнение действующая власть считает истиной в последней инстанции.

В добропорядочности кандидатов в судьи Верховного Суда неожиданно усомнились в посольстве США, где уверены, что высший совет правосудия Украины должен пересмотреть утвержденных.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", — сказано в микроблоге посольства в Twitter.

Свое "фэ" в унисон с Соединенными Штатами выразили и те, кого принято называть "грантоедами". Так, Центр противодействия коррупции сообщил, что 80% судей на должности судей нового ВСУ — действующие судьи или находятся в отставке, а каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

Болезненная реакция

Подобная реакция американского посольства и подконтрольных ей учреждений не удивляет политических экспертов. Так, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, считает, что западным партнерам не нравится, что власть собралась сделать судебную систему полностью подконтрольной.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев. Архивное фото

"Соединенные Штаты могут спокойно смотреть на некоторые шалости нынешнего режима во внутренней политике, но к стремлению Банковой взять под полный контроль судебную ветвь власти США воспринимает достаточно болезнено. Мы видим стремление наших внешних партнеров сформировать независимую от Администрации президента вертикаль, это и НАБУ, и антикоррупционные суды. Можно не сомневаться, что в Штатах прекрасно понимают игру, затеянную президентом и его окружением", — считает Золотарев.

При чем здесь Ляшко?

То, что своей реакцией Посольство США наступает на хвост президенту и его окружению подтверждает и резкая реакция лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Политик, которого давно связывают с обслуживанием интересов АП первым и единственным отреагировал на оценку дипломатического ведомства. Как заявил Ляшко, комментируя отбор кандидатов в Верховный Суд, посольство США грубо вмешивается во внутренние дела страны.

"Почему американцы возмущаются, что Россия или Украина вмешивается в их выборы, когда они сами беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства? Так унизительно указывают только сырьевым колониям. Посол США в Киеве Йованович – как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва", - гневно отписался депутат в своем Facebook

Личное выживание

Тем не менее, реакции официальных властей на оценку со стороны Посольства США, скорее всего, не последует. По мнению Андрея Золотарева, что вопреки позиции западных партнеров, Петр Порошенко продолжит гнуть свою линию.

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"Нужно понимать, что для президента это вопрос политического и личного выживания. Это, конечно, чревато для него последствиями, но они будут не завтра и даже не послезавтра. В любом случае, отношение западных партнеров к Порошенко будет меняться", — резюмировал эксперт.