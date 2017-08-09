Падение поддержки Трампа - работа оппозиционных политиков США — Яли

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Поддержка президента США Дональда Трампа упала до рекордного минимума. Tго работу на посту президента одобряют лишь 38% американцев, в то время как 56% граждан не поддерживают политику главы государства.

Уровень доверия к Трампу снизился даже среди его соратников-республиканцев. В феврале его политику поддерживали 73% республиканцев, а сейчас — 59%. А вот демократы не изменяют своим традициям и уверенно критикуют Трампа. Более 80% все еще не одобряют работу современного американского президента, как это и было в самом начале каденции Трампа.

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В рамках опроса по заказу CNN респондентов также спросили, верят ли они заявлениям из Белого дома. Верят всему или почти всему — 24%. При этом — 43% верят "некоторым вещам", а 30% — абсолютно не верят Белому дому.

Снижение популярности Трампа показал и июльский опрос телекомпании ABC News и газеты The Washington Post. Согласно результатам, рейтинг поддержки американского лидера сократился за три месяца на 6% до 36%.

Что стало причиной падения рейтинга Дональда Трампа и чем это может обернуться для американского лидера, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.



Почему все же упал уровень поддержки Дональда Трампа? РИА Новости | Перейти в фотобанк Корнейчук: Трамп и Путин приступили к перезапуску "Минска"

— В принципе, если брать последние данные, которые вы сказали, по заказу компании CNN нужно понимать, что это оппозиционный канал, который ведет борьбу с Дональдом Трампом, потому что я слежу за опросами. Месяц назад буквально следовало то, что большинство электората именно Дональда Трампа более 80% были готовы проголосовать за него повторно. То, что процент поддержки снижается у республиканцев, в том числе, это связано, конечно, с теми скандалами непрекращающимися, которые продолжаются. С моей точки зрения, в любом случае, так сказать, ядерный электорат по-прежнему его поддерживает и уровень поддержки тех избирателей, которые пришли, проголосовали за него в ноябре прошлого года остается достаточно высоким.



В США доверие к партии президента влияет на доверие к президенту?

— Влияет, безусловно, но тут другой вопрос, что Дональд Трамп не является типичным представителем Республиканской партии, как мы знаем. И его кандидатура вызвала раскол и в республиканском истеблишменте в ходе предвыборной кампании, и часть влиятельных участников "Республиканской партии» призывали голосовать против него.

В целом, если я общаюсь со своими коллегами из США, они, конечно, отмечают, что происходит небывалый раскол в обществе его кандидатуры. Его деятельность вызывает, я бы сказал, беспрецедентность и таких аналогов еще не было. Это действительно имеет место быть. Но то, что есть тенденция к снижению его поддержки в электорате, это связано с тем, что все-таки пока ему не удается реализовать свои обещания, главные предвыборные обещания, касающиеся, в первую очередь, внутренней политики. Я имею в виду изменения закона о здравоохранении, что он обещал сделать сразу и также другие моменты.

Те санкции, которые он был вынужден подписать для части избирателей было воспринято, конечно, как определенная слабость на то, что он был вынужден пойти на этот шаг, несмотря на то, что не намеревался. Скорее наоборот, хотел наладить взаимоотношения с РФ. А тут был вынужден пойти на встречу, как он сам это описал, для объединения общества. Но, как мы видим, это сыграло противоположную роль. Другой вопрос, что в принципе, у него не было другого выбора, потому что и Сенат, и Нижняя палата четко ему продемонстрировали, что в случае, если он наложит вето, они могут с легкостью его преодолеть.



Борьба с решениями Сената, с большой поддержкой нетрамповских решений влияет на ситуацию с рейтингом?

— Последнее безусловно. Тем более, конечно, американские СМИ продолжают гнуть свою линию, в первую очередь, оппозиционные СМИ. Тот же канал CNN и подконтрольные другие каналы, и СМИ Демократической партии — это, скажем так, системная уже такая работа негатива, а успехов, к сожалению, для Дональда Трампа продемонстрировано не было значительных ни на внешней, ни на внутренней арене. Поэтому сейчас как раз ему кровь из носу необходимо продемонстрировать хоть какой-нибудь успех и, возможно, это будет как раз одно из приоритетных направлений как раз урегулирование конфликта на Донбассе.



Какая помощь в предоставлении вариантов может стать для Трампа именно той спасительной соломинкой, которая может дать ему возможность чем-то гордиться за 200 дней пребывания на посту? LOIC VENANCE / AFP США помогает Украине, тогда как ее руководители вредят ей

— Скажем так, из того наследия, которое ему досталось от предыдущего президента Барака Обамы, я имею в виду конфликты нерешенные — это Сирия, Украина и Северная Корея угроза ядерного оружия, что так же, бесспорно, продолжение испытаний баллистических ракет, которые уже, возможно, смогут долететь и в США также определенно негативную роль сыграло. Тем более, если следить за уровнем поддержки, все его угрозы, направления американской флотилии, обещание наказать Северную Корею, если проведут испытания. Тогда это вызывало позитивную тенденцию и поддержку его избирателей точно так же, как и бомбежка аэродрома в Сирии.

Но это оказалось всего лишь заявления, а Северная Корея продолжает испытания. Никакой серьезной реакции не последовало. Сейчас, правда, мы знаем, новые санкции поддержал Совет безопасности ООН. Это однозначно не тот результат, который ожидали от него избиратели. И тут стоит, конечно, добавить продолжающийся, набирающий обороты так называемый конфликт, в котором уже задействован и его сын, и ближайшее окружение. Это так же, бесспорно, добавляет негатива и, соответственно, находит отклик в оценке американского общества.

Напомним, на фоне продолжающихся расследований связей семьи Трампа с РФ администрация американского президента решила перейти в контрнаступление, заявил политолог-международник Максим Яли.