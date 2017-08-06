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    Даже с оружием США Украина не сможет атаковать и объявить войну - Найем

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (12)

    (обновлено: )45108
    По словам народного депутата Мустафы Найема, при условии поставок американского оружия диалог по урегулированию ситуации в Украине станет проще и понятнее.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украина даже при условии поставок оружия из США не сможет начать наступление либо объявить полноценную войну на Донбассе, считает нардеп Мустафа Найем. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Нужно понимать стратегически, что мы хотим. Стратегически наша история очень простая: понятно, что даже если США будут очень сильно поставлять нам любое оружие, мы не сможем атаковать либо объявить войну. Мы можем сделать так, чтобы любое нахождение на нашей территории, любое противостояние с нами либо нарушение наших границ будет очень дорого стоить", —  высказался депутат.

    Найем допускает, что при условии поставок американского оружия диалог по урегулированию ситуации в Украине станет проще и понятнее.

    Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

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