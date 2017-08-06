Даже с оружием США Украина не сможет атаковать и объявить войну - Найем

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украина даже при условии поставок оружия из США не сможет начать наступление либо объявить полноценную войну на Донбассе, считает нардеп Мустафа Найем. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Нужно понимать стратегически, что мы хотим. Стратегически наша история очень простая: понятно, что даже если США будут очень сильно поставлять нам любое оружие, мы не сможем атаковать либо объявить войну. Мы можем сделать так, чтобы любое нахождение на нашей территории, любое противостояние с нами либо нарушение наших границ будет очень дорого стоить", — высказался депутат.

Найем допускает, что при условии поставок американского оружия диалог по урегулированию ситуации в Украине станет проще и понятнее.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.