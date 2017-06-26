Шок и трепет. О государственном долге Украины

Виктор Скаршевский, экономический аналитик

В Основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 года правительство запланировало, что государственный долг к концу 2020 года составит 73% ВВП. Что означает этот показатель?

Во-первых, что в ближайшие 3 года долговая нагрузка останется на нынешнем уровне – на 01 апреля 2017 года составляет 76% ВВП.

Во-вторых, это существенно выше, чем общепринятый безрисковый уровень уровень госдолга, составляющий 60% ВВП.

Всего, в ближайшие 3 года выплаты по внешнему долгу составят 22 млрд долларов (см. Таблицу), а не 16 млрд долларов, как утверждает Нацбанк и правительственные чиновники. Дополнительных 6 млрд долларов в 2018-2020 годах (по информации Министерства финансов, размещенной на сайте Верховной Рады), должно быть выплачено по кредитам, которые выданы под государственные гарантии.

Кстати, в Основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 нет совершенно никакой информации о динамике и размере внешнего долга (ни в абсолютных, ни в относительных размерах), а также о сумме расходов на обслуживание государственного долга (ни в абсолютных, ни в относительных размерах). Отсутствие конкретики и огромный набор благозвучных деклараций – этим пронизана весь документ.

Предоставлено автором Данные Министерства финансов Украины

И как же собирается правительство профинансировать 22 млрд долларов выплат по внешнему долгу при том, что валютные резервы Нацбанка на 1 июня 2017 составляют 17,6 млрд долларов?

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Очень просто. В бюджетной резолюции записан гениальный рецепт – для этого необходимо "обеспечить полноценный доступ к внешним источникам финансирования для рефинансирования внешней задолженности". Все просто – "финансирование для рефинансирования". Для погашения долгов залезть в новые долги. Вечный долговый двигатель, точнее, долговой тормоз.

Получается, для того, чтобы оставаться в рамках бюджетной резолюции, правительству необходимо набрать новых кредитов на сумму от 22 до 30 млрд долларов в ближайшие 3 года. Не инвестиций привлечь, а именно кредитов взять под проценты.

МВФ столько не даст. Максимум еще 2-3 миллиарда долларов. По миллиарду в год. Например, как в прошлом 2016 году – ожидали 6 миллиардов от МВФ – получили 1. Тот же сценарий повторяется в этом году и нет никаких причин, чтобы что-то изменилось в оставшиеся 2 года действия программы EFF между Украиной и МВФ. Еще пару миллиардов кредитов можно будет получить от других международных финансовых организаций, таких как Мировой банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и др.

Где же взять недостающих 15-25 млрд долларов? Получается, одно из двух. Либо выходить на международные рынки капитала и привлечь 15-25 миллиардов долларов в течение 3-х лет, либо проводить очередную реструктуризацию внешнего долга.

Первый вариант выглядит мало реалистичным. С таким плачевным состоянием украинской экономики и низкими международными рейтингами можно привлечь только краткосрочные (на 2-3 года) и очень дорогие внешние кредиты (7-8% годовых). С учетом того факта, что последний раз Украина размещала евробонды в 2013 году (кстати, также под 7,5% годовых, несмотря на то, что состояние украинской в то время намного лучше), существует очень маленькая вероятность, что Украине в течение ближайших 3-х лет удастся привлечь на международном рынке капитала 15-25 млрд долларов.

Намного выше вероятность дефолта и/или очередной реструктуризации внешнего долга. Очень желательно не по сценарию 2015 года – реструктуризации имени Яресько, которая привязала выплаты по внешнему долгу к росту украинской экономики. В результате чего, с 2021 по 2040 года Украина должна будет выплатить внешним кредиторам несколько десятков миллиардов долларов.

Фактически Украина находится в долговой кабале. Судите сами. На обслуживание и погашение государственного долга (внутреннего и внешнего) в Украине расходуется 10% ВВП и до 2020 года будет расходоваться 10% ВВП (см. Таблицу). Кредитная десятина. При этом рост экономики, по правительственным прогнозам, в лучшем случае составит всего 3-4% ВВП в год. Фактические расходы по госдолгу съедят прогнозируемый рост и переведут его из потенциального плюса в реальный минус.

Если правительство планирует уменьшить платежи по внешнему долгу, оно должно в ближайшее время либо отменить кабальную реструктуризацию имени Яресько, либо провести новую, на условиях которые выгодны Украине, а не только внешним кредиторам. Об этом в бюджетной резолюции, ни слова. Видимо, правительство ставит интересы внешних кредиторов выше украинских.

Кризисы: 1998, 2008, 2014-2015. Очередной — 2019…

В 2019 году закончится программа с МВФ (хотя они и сейчас не балуют Украину кредитами). В 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. С 2019 года начнутся пиковые выплаты по реструктуризированному внешнему долгу.

Другими словами, в 2019 году встретятся два пика – пик предвыборного популизма с пиком выплат по внешнему долгу. Худшего сценария для экономики, обменного курса и инфляции сложно придумать. Особенно, если мировые цены на основные экспортные украинские товары (металл, руда и зерно) будут оставаться на низком уровне.

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Отсутствие реформ, оголтелый популизм, коррупционная борьба с коррупцией, монополизация многих рынков, долговая кабала в угоду внешним кредиторам, сырьевая структура экономики, 95%-ая зависимость от внешней конъюнктуры, отсутствие защиты прав собственности, как частной, так и государственной – это неполный перечень причин, почему украинская экономика живет от одного кризиса к другому, так и ни разу восстанавливаясь до докризисного уровня.