Как МВФ водит Украину на поводке

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

В ближайшее время в Украине ожидают представителей Международного валютного фонда с очередной инспекторской миссией. МВФ-овцы прибудут, чтобы ознакомиться с проектом закона о пенсионной реформе.

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ, и представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте. А вот украинцам пока остается только гадать, какие сюрпризы ожидают их по новому пенсионному законодательству — премьер-министр Украины Владимир Гройсман представит реформу украинской общественности только после передачи законопроекта представителям МВФ.

Диктаторские полномочия или мы согласны на все?

Международный валютный фонд стал единственным внешним кредитором Украины и всесильным «диктатором условий». Украинское правительство берет на себя огромные обязательства: урезает социальные проекты, повышает тарифы, готово продавать землю, повысить пенсионный возраст — делать все что угодно, чтобы получить кредит от МВФ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF, по которой Украина рассчитывает получить $17,5 млрд. Первый транш кредита размером $5 млрд по обновленной программе сотрудничества Киев получил в марте 2015 года, второй ($1,7 млрд) — в августе того же года. Третий транш в размере $1 млрд МВФ перечислил Украине в сентябре 2016 года. В апреле 2017 года Украина получила четвертый транш в размере $1 млрд. В этом году планируется получить еще пятый и шестой транши на общую сумму $3,5 млрд.

Согласно новому меморандуму о сотрудничестве с Украиной, опубликованному в апреле этого года в мае текущего года МВФ ожидает от Украины расширения полномочий НАБУ и Нацбанка, создания антикоррупционного суда и Службы финансовых расследований. Также до конца весны должно быть принято решение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

В июне этого года в финансовой сфере МВФ ожидает от Киева продажи на международных платформах проблемных активов Фонда гарантирования вкладов физлиц на 10 млрд грн, погашение кредитов "ПриватБанка", выпуска гособлигаций на пополнение ФГВФЛ и докапитализации банков на сумму 98 млрд грн, а в социальной — сокращения количества бюджетников (на 4% в 2017 году и на 10% — до конца 2019-го) и создания Министерством финансов единой базы получателей соцпомощи.

Еще одним важным пунктом рекомендаций МВФ является принятие пенсионной реформы, которая все-таки будет предусматривать постепенное повышение пенсионного возраста. Крайний срок окончательного запуска реформы определен на 1 января 2018 года.

Для решения остальных чувствительных для рядовых украинцев вопросов Фонд дает властям Украины время до конца текущего года. В частности, меморандум с МВФ требует от Киева до августа 2017 года разобраться с субсидиями, а именно: усовершенствовать адресность их начисления, скорректировать социальные нормы, внедрить отдельные тарифы на доставку газа и отопления, монетизировать субсидии и сократить расходы на них. Что касается социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальных зарплаты и пенсии), то украинскому правительству в Фонде рекомендуют не повышать их до конца этого года.

Рукотворный кризис

Что же вынудило Украину обратиться за помощью к МВФ? Стоит напомнить, что за три года президентства Януковича золотовалютные резервы Украины были сокращены на $20 млрд, и это один из рекордных темпов растраты валютных резервов. Однако за 9 месяцев нового руководства — с июня 2014 по февраль 2015гг — Национальный банк Украины растратил 12,7 млрд долларов ЗВР. В переводе на годовые темпы это оказывается в 3,5 раза быстрее, чем во времена Януковича. В результате этого международные резервы сократились до уровня $5 млрд, Украину потряс жестокий валютный кризис — валютный курс изменился с 8 до 25-26 гривен за доллар. Плюс к этому НБУ начал проводить политику жесткого регулирования валютных операций, тем самым практически изолировав украинскую экономику от внешнего мира.

Исчезновение валютных резервов и девальвация национальной валюты потребовали пополнения ЗВР, которые, действительно были пополнены, в том числе за счет кредитов международных финансовых организаций — Международного валютного фонда — практически на те же самые 13 млрд долларов, которые были растрачены. Но эти 13 млрд теперь являются заемными средствами, которые необходимо рано или поздно отдавать.

Только в этом году Украина выплатить МВФ $1,08 млрд (а это больше, чем полученный в апреле транш, который к концу года вернется на счета МВФ), а в последующие три года нас ожидают еще более ощутимые расходы. Выплаты по кредиту МВФ в 2018 году составят $2 млрд 234,6 млн, в 2019 году — $1,709 млрд и в 2020 году — еще $1 млрд 159 млн. Итого, за три года Украине предстоит отдать только одному кредитору почти 4,5 млрд SDR (специальных прав заимствования), эквивалентных $6,2 млрд. В соответствии с программой сотрудничества с Фондом, Украина продолжит погашать остальные долги перед МВФ до 2025 года.

Долговая воронка

По мнению президента НКО "Институт экономического анализа" (Россия) Андрея Илларионова, Украина попала в так называемую долговую воронку, из которой некоторые государства не могут выбраться годами.

"В результате увеличения внешнего государственного долга и девальвации гривны долларовое измерение украинского ВВП резко упало, и он сегодня в 2 раза меньше, чем был три года назад. В результате этого соотношение между внешним долгом и ВВП увеличилось с 40% до 90% ВВП. Это не просто критический, а закритический уровень задолженности, который означает, что даже в том случае, если проценты по существующему государственному долгу являются разумными, допустим, 6%, то только по обслуживанию существующего долга нужно будет заплатить 5,6% ВВП. Таким образом, только в том случае, если экономический рост в Украине поднимется с нынешних 2,3%, как это было в 2016 году, до 5,4%, что воспринимается сейчас почти невероятным чудом, то весь дополнительный прирост ВВП пойдет только на обслуживание существующего долга. Ни на проекты развития, ни на социальные расходы, ни на военные расходы, и даже ни на выплату существующего долга, а только на оплату процентов. Это то, что на языке экономической журналистики называется «воронка государственного долга», и некоторые страны, которые туда попадают, не могут оттуда выйти десятилетиями. Именно там оказалась Украина в результате той политики, которая проводилась в последние три года», — сказал Илларионов на пресс-конференции в Киеве.

Все будет еще хуже

Экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что при нынешней экономической ситуации Украина может погасить свои долги, только лишь если стране будут выдавать новые кредиты.

"Это действительно кредитная удавка, и Украина в нее попала намного раньше — внешний долг растет постоянно с 2005-2006 гг. Нынешняя власть говорит о том, что это Янукович набрался долгов, но это не совсем соответствует действительности, потому, что это началось еще при Ющенко, продолжалось при Януковиче, та же тенденция продолжается и при Порошенко. И это происходит потому, что экономическая модель Украины неэффективна: она сырьевая, не производятся товары с высокой добавочной стоимостью, мы зависим от внешней конъюнктуры, которая имеет свойство регулярно ухудшаться. И когда эти провалы происходят, Украина набирает все больше и больше внешних долгов, чтобы пережить эти спады мировых цен на сырьевых рынках", — сказал Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

Сейчас же, по мнению экономиста, ситуация только усугубляется.

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"И самый пик усугубления ситуации будет в 2018-2019 гг, когда будут пиковые выплаты по внешнему долгу. Тогда будет возможен либо дефолт, либо очередная реструктуризация. И окончательно эта долговая ловушка была оформлена, когда министром финансов была Наталья Яресько, которая привязала экономический рост Украины к выплатам по внешним долгам: с 2021 по 2040 год, чем лучше будет развиваться экономика Украины, тем больше мы будем отдавать внешним кредиторам, и речь идет о десятках миллиардах долларов", — подытожил экономист.