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    Трамп сообщил о снижении госдолга США на $12 млрд

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (40)

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    По данным на сайте Министерства финансов США, 20 января 2017 года в день инаугурации Трампа госдолг США составлял 19,947 триллиона долларов. Спустя месяц 21 февраля госдолг сократился до 19,935 триллиона долларов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый месяц его президентства государственный долг страны уменьшился на 12 миллиардов долларов.

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    "СМИ не сообщили, что государственный долг за мой первый месяц уменьшился на 12 миллиардов долларов по сравнению с ростом на 200 миллиардов долларов в первый месяц правления (экс-президента США Барака) Обамы", — написал Трамп в своем Twitter.

    По данным на сайте Министерства финансов США, 20 января 2017 года в день инаугурации Трампа госдолг США составлял 19,947 триллиона долларов. Спустя месяц 21 февраля госдолг сократился до 19,935 триллиона долларов.

    Ранее Трамп пообещал существенное снижение налогов. Об этом он сказал, выступая на конференции консервативной политической деятельности (СРАС). Он также обратил внимание на то, что уже начал выполнять свои обещания, данные во время предвыборной кампании. В частности, отметил президент, это касается "прекращения потока нелегальных мигрантов", поддержки правоохранительных органов и выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

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