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    Трамп пообещал разоблачать "нечестные СМИ"

    (обновлено: )3210
    Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд СМИ, публикующих ложную информацию о нем и его администрации, "не представляют народ", и призвал "сделать с этим что-то".
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал себя убежденным сторонников свободы слова и пообещал продолжить жесткую критику "нечестных СМИ".

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    "Они (пресса) говорят, что мы не можем критиковать их нечестную работу из-за первой поправки (первая поправка конституции США оговаривает свободу слова, вероисповедания, прессы и право на собрания – ред.), но в действительности я люблю первую поправку, и никто не любит ее больше, чем я! Никто не использует ее больше, чем я!" — сказал президент, выступая на конференции консерваторов в пятницу.

    Трамп заявил в пятницу, что ряд СМИ, публикующих ложную информацию о нем и его администрации, "не представляют народ", и призвал "сделать с этим что-то".

    "Первая поправка дает право свободно высказывать свое мнение, это дает вам и мне право критиковать ложные новости и критиковать их жестко", — сказал Трамп.

    Трамп еще до выборов резко критиковал многие ведущие американские СМИ, называя их "фальшивыми" и "провальными", а журналистов, работающих в них, "самыми нечестными людьми". Пресса, особенно поддерживающая Демократическую партию, в ответ критикует президента и регулярно публикует скандальные сообщения о нем и его окружении со ссылкой на неофициальные источники.

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