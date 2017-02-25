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    Трамп пообещал американцам существенно снизить налоги

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (37)

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    Трамп подчеркнул, что власти намерены существенно снизить налоги для среднего класса и для компаний, а также собираются "сделать налоговый кодекс более простым и честным для всех".
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал существенное снижение налогов. Об этом он сказал, выступая на конференции консервативной политической деятельности (СРАС).

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    "Мы намерены существенно снизить налоги для среднего класса и для компаний. И мы собираемся сделать наш налоговый кодекс более простым и честным для всех", — сказал он.

    Он также обратил внимание на то, что уже начал выполнять свои обещания, данные во время предвыборной кампании. В частности, отметил президент, это касается "прекращения потока нелегальных мигрантов", поддержки правоохранительных органов и выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

    Кроме того, как подчеркнул глава государства, его команда готовится "прекратить действие катастрофической реформы здравоохранения Obamacare". Наряду с этим, отметил он, США намерены продолжать работу над проектами нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Причем, по его словам, трубы для них будут сделаны в США.

    Ранее Трамп назвал себя убежденным сторонником свободы слова и пообещал продолжить жесткую критику "нечестных СМИ".

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