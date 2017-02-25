Трамп пообещал американцам существенно снизить налоги

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал существенное снижение налогов. Об этом он сказал, выступая на конференции консервативной политической деятельности (СРАС).

"Мы намерены существенно снизить налоги для среднего класса и для компаний. И мы собираемся сделать наш налоговый кодекс более простым и честным для всех", — сказал он.

Он также обратил внимание на то, что уже начал выполнять свои обещания, данные во время предвыборной кампании. В частности, отметил президент, это касается "прекращения потока нелегальных мигрантов", поддержки правоохранительных органов и выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Кроме того, как подчеркнул глава государства, его команда готовится "прекратить действие катастрофической реформы здравоохранения Obamacare". Наряду с этим, отметил он, США намерены продолжать работу над проектами нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Причем, по его словам, трубы для них будут сделаны в США.

Ранее Трамп назвал себя убежденным сторонником свободы слова и пообещал продолжить жесткую критику "нечестных СМИ".