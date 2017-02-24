Трамп: США запросят "массивный бюджет" для своих вооруженных сил

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Президент страны Дональд Трамп заявил, что Администрация США намерена запросить "массивный" бюджет для вооруженных сил.

"Мы намерены сделать массивный бюджетный запрос для наших вооруженных сил", — сказал он, выступая в пятницу на конференции CPAC (Консервативной политической деятельности).

Президент США не уточнил, о каком годе идет речь.

Трамп заверил, что "вооруженные силы (США)… станут лучше, чем когда бы то ни было". "Надеемся, нам никогда не придется воспользоваться ими, но никто не посмеет связываться с нами", — добавил он. "Мы верим в мир через силу, и это то, что у нас будет", — отметил Трамп.

Он вновь напомнил, что распорядился о выработке плана по уничтожению "Исламского государства" (ИГ). Ранее сообщалось, что план должен быть представлен до конца февраля.

"Частью моего плана по восстановлению безопасности американцев я также распоряжаюсь, чтобы оборонное сообщество разработало план по полному уничтожению ИГ", — заявил Трамп. "Вместе с нашими союзниками мы будем работать над тем, чтобы стереть это зло с лица земли", — заверил президент США.

В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с ИГ. Генерал отметил, что пересмотр бюджета касается не только текущего, но и последующего года, а также оборонной программы в период с 2019 по 2023 годы.

Оборонный бюджет США — крупнейший в мире: затраты на оборону Китая, России, Саудовской Аравии, Великобритании, Индии, Франции и Японии вместе составляют 567 миллиардов долларов, а военный бюджет одних США — более 580 миллиардов.