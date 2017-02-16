Трамп сравнил "Исламское государство" с раковой опухолью

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сравнил террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) с разрастающейся раковой опухолью по всему миру.

"Давайте посмотрим правде в лицо. Я встал перед необходимостью преодолевать огромные проблемы – огромные проблемы за рубежом, ближневосточную катастрофу, а также (ситуацию) с Северной Кореей. Мы позаботимся об этом… Я направил нашим военным генерала (главу Пентагона Джеймса) Мэттиса, который работает сейчас над планом борьбы с ИГ — группой, которая пытает невинных людей. Сначала они были маленькими группами в некоторых местах земного шара. Сейчас они растут. Они распространяются, как рак. Еще одна проблема, которая стоит передо мной", — сказал Трамп в рамках пресс-конференции в Вашингтоне.

Министерство обороны РФ ранее опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ объектов древней Пальмиры в Сирии. После первого захвата исторического комплекса боевиками ИГ сохранилось порядка 80% наследия. На сегодняшний день, по мнению военных и ученых, Пальмира может быть уничтожена террористами полностью.