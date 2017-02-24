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    Белый дом: США не будут расследовать связи штаба Трампа с РФ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (35)

    (обновлено: )13712
    Чиновники в США утверждали, что члены президентской кампании Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в Штатах.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. США не будут расследовать связи предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома.

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    В ходе спецбрифинга для пресс-пула Белого дома журналисты спросили, собираются ли власти расследовать связи команды Трампа с Россией.

    "Официальный представитель сказал "нет", но не мог сказать этого однозначно", — сообщили репортеры из президентского пула в специальной рассылке для журналистов.

    Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про связи команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. По его словам, "это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах и которое не указывает ни на какие конкретные факты".

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