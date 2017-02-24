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    В Демократической партии США разработали план свержения Трампа - СМИ

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    Представитель Демократической партии Дэвид Брок подготовил документ, который содержит стратегический план действий по свержению Дональда Трампа.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Представитель Демократической партии США Дэвид Брок разработал план по отстранению президента Дональда Трампа от власти, сообщает на своем сайте телеканал RT.

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    "Представители Демократической партии США разработали план по отстранению президента Дональда Трампа от власти. Документ, подготовленный Дэвидом Броком, содержит стратегический план действий по свержению Дональда Трампа", — говорится в сообщении.

    По мнению авторов инициативы, эти меры приведут к импичменту Трампа до 2020 года. Как отмечают авторы программы, обнародованной после встречи членов Демократической партии с инвесторами, с которой ознакомился RT, главное оружие демократов — критика всех ошибок Трампа.

    "Они планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации", — пишет RT.

    По данным телеканала, одной из главных своих задач демократы называют противодействие так называемой дезинформации консервативных медиа, выступающих в поддержку Трампа. Кроме того, они намерены сотрудничать с Facebook, чтобы соцсеть препятствовала распространению "неугодных" новостей.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок "односторонним" и пообещал расширить ядерный арсенал США.

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