В Демократической партии США разработали план свержения Трампа - СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Представитель Демократической партии США Дэвид Брок разработал план по отстранению президента Дональда Трампа от власти, сообщает на своем сайте телеканал RT.

"Представители Демократической партии США разработали план по отстранению президента Дональда Трампа от власти. Документ, подготовленный Дэвидом Броком, содержит стратегический план действий по свержению Дональда Трампа", — говорится в сообщении.

По мнению авторов инициативы, эти меры приведут к импичменту Трампа до 2020 года. Как отмечают авторы программы, обнародованной после встречи членов Демократической партии с инвесторами, с которой ознакомился RT, главное оружие демократов — критика всех ошибок Трампа.

"Они планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации", — пишет RT.

По данным телеканала, одной из главных своих задач демократы называют противодействие так называемой дезинформации консервативных медиа, выступающих в поддержку Трампа. Кроме того, они намерены сотрудничать с Facebook, чтобы соцсеть препятствовала распространению "неугодных" новостей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок "односторонним" и пообещал расширить ядерный арсенал США.

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