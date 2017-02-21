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    Белый дом: Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (29)

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    По словам пресс-секретаря президента США, если Трамп "сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет - то не поступит".
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом и по экономике.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

    "Он (Трамп — ред.) ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать", — сказал Спайсер.

    "Если мы можем найти общие позиции по нанесению поражения ИГ, борьбе с терроризмом, росту экономики — там, где мы можем найти области (общих) экономических интересов — тогда мы так и сделаем. Над этим мы продолжим работать с Россией", — сказал Спайсер.

    "Если это в интересах США, он добьется сделки", — заключил пресс-секретарь президента.

    Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении "поладить" с Россией, хотя его ключевые назначенцы, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона и главу Пентагона Джеймса Мэттиса, заявляли, что речи об отмене санкций против России и более широком военном сотрудничестве пока что не идет.

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