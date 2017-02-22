Янукович обратился с письмом к Путину, Трампу, Дуде и Меркель

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса".

Письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, адресовано президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

"Хочу проинформировать вас об определенных фактах, которые имели место в Украине в феврале 2014 года и привели к эскалации вооруженного конфликта в сердце Европы. Данным событиям необходимо дать объективную правовую оценку, как в Украине, так и на международном уровне", — пишет Янукович.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Читайте также — Годовщина расстрела Майдана в цифрах



Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.