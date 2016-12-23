О чем пишут в мире: Трамп и ядерное оружие, освобождение Алеппо

РИА Новости Украина

Ядерные возможности: о чем говорил Трамп? Мировые СМИ обсуждают заявление избранного президента США Дональда Трампа о расширении "ядерных возможностей".

Газета Wall Street Journal называет оставленное в Twitter сообщение "загадочным" и сбивающим с толку экспертов. Издание New York Times опубликовало специальный материал, анализирующий текст Трампа и показывающий, что он не поддается однозначному истолкованию.

"Избранному президенту опасно использовать всего лишь 140 знаков, чтобы объявлять резкий поворот в ядерной политике США, которая является комплексной, исполненной нюансов, и касается каждого человека на планете", – приводит газета Washington Post мнение бывшего конгрессмена Джона Тьерни, ныне возглавляющего Центр по контролю и нераспространению ядерного оружия.

СМИ также отмечают, что Трамп оставил сообщение через несколько часов, после того как российский президент Владимир Путин на коллегии минобороны заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду России. Ситуация немного прояснилась, когда официальный представитель Трампа Джейсон Миллер объяснил, что избранный президент имел в виду необходимость предотвращения распространения ядерного оружия.

Алеппо под контролем правительства. Издания Wall Street Journal, New York Times, Hill, Zeit, Guardian и Washington Post пишут о том, что правительственные войска полностью взяли под контроль сирийский город Алеппо, который последние пять лет находился под контролем боевиков.

"Полный захват Алеппо Асадом и его союзниками сигнализирует о поворотной точке в конфликте, который длится уже почти шесть лет", – пишет газета New York Times.

"Потеря некогда самого крупного сирийского города венчает череду поражений крайне ослабленных повстанцев", — отмечает Wall Street Journal.

По мнению издания, хотя оппозиция еще удерживает большую часть соседней провинции Идлиб и некоторые сельские районы, ее поражение в Алеппо улучшает перспективы правительства, которое объявило, что принесло в город "надежность и безопасность".

Новые зацепки в деле террориста из Берлина. Ведущие западные СМИ (Zeit, Spiegel, SZ, Welt, FAZ, Bild, Telegraph, Guardian и другие) продолжают внимательно следить за поисками главного подозреваемого в берлинском теракте – тунисца Аниса Амри.

В четверг сразу несколько изданий сообщили, что в грузовике, протаранившем рождественский базар в центре Берлина, были обнаружены отпечатки пальцев Амри. Другой зацепкой следствия являются снимки с камеры наблюдения, которая зафиксировала подозреваемого через несколько часов после трагедии. Камера в берлинском районе Моабит засняла 24-летнего исламиста у одной из мечетей.

Амри появлялся в этом месте и до теракта — 14 и 15 декабря — и также попал на снимки. Особое внимание газет привлекли комментарии семьи предполагаемого террориста. Его брат Анис Абделькадер призвал Амри сдаться следствию.

"Если мой брат слышит меня. Я хочу сказать ему, чтобы он сдался, его семье так будет проще. Если за терактом стоит мой брат, тогда я скажу ему: Ты нас опозорил", — приводит газета Welt слова Абделькадера, который находится в Тунисе.

Вокзал, собор, площадь: подготовка терактов в Мельбурне. После теракта на рождественской ярмарке в Берлине прошло только три дня, а о предотвращении готовящихся на Рождество террористических нападениях заявила уже полиция австралийского Мельбурна.

Как пишет газета Washington Post, в результате спецоперации в ночь на пятницу были арестованы семь предполагаемых злоумышленников, хотя двое из них были освобождены без предъявления обвинений. Под стражей остаются пять человек в возрасте от 21 до 26 лет, австралийцы с ливанскими корнями и уроженец Египта.

Британская Daily Telegraph со ссылкой на главу полиции штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, сообщает, что в число объектов, намеченных для атаки, входили городской вокзал, собор и одна из центральных площадей. Для совершения терактов подозреваемые намеревались использовать взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Полиция отмечает, что арестованные были радикализованы пропагандой группировки "Исламское государство". Ожидается, что уже в пятницу задержанным предъявят обвинения в подготовке терактов.

Доклад, лишенный доказательств. Газета Washington Post назвала доклад спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса, обвиняющем Эдварда Сноудена в контактах с российской разведкой, лишенным "общедоступных доказательств".

Отмечает, что значительная часть доклада была отредактирована и закрашена черным цветом. Издание приводит мнение адвоката Сноудена Бена Визнера, который заявил, что, если бы комитет "имел хоть какие-то доказательства, он бы их представил".

Журналисты также обращают внимание, что доклад ссылается на слова российского парламентария, который якобы сообщил, что Сноуден делился секретной информацией с правительством РФ. Однако сам разоблачитель американских спецслужб объяснил, что в данном случае речь идет о неточности перевода, поскольку в заявлении политика использовалось сослагательное наклонение о возможности контактов Сноудена и российской разведки.

"Но этого не произошло. Я никогда не делился с ними информацией", — отметил Сноуден.

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